¿Dónde debe ir el extintor en el carro y qué dice la norma?

Tener un extintor en el carro suele verse como un simple requisito más de la lista, algo que se revisa rápido cuando hay control en la vía. Sin embargo, su presencia va mucho más allá del cumplimiento de una norma, ya que está directamente relacionada con la seguridad de los ocupantes y con la posibilidad real de reaccionar ante una emergencia.

En países como Colombia, donde las condiciones de tránsito, el clima y el estado de las vías pueden variar de forma impredecible, contar con este elemento en el vehículo cobra un valor práctico que muchas veces se pasa por alto, hasta que ocurre una situación que exige actuar de inmediato.

De acuerdo con James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, el Código Nacional de Tránsito no es específico frente a la ubicación del extintor en vehículos de transporte particular ni de transporte de pasajeros.

Según explica el intendente, lo más común es que los conductores lleven el extintor en la bodega o en el baúl del carro. Sin embargo, al tratarse de un elemento de emergencia, la recomendación es que esté realmente a la mano. En ese sentido, ubicarlo debajo del asiento del conductor o del copiloto puede ser una alternativa válida, siempre y cuando esté bien asegurado con un soporte homologado y no interfiera con el movimiento del asiento.

En el caso de quienes prefieren llevarlo en el maletero, Jaramillo señala que también puede ser válido, siempre que el extintor esté firmemente sujeto y que el baúl tenga acceso directo desde el habitáculo. “Si el baúl está lleno de maletas, mercado o cajas, y el extintor queda enterrado debajo de todo, acceder a él puede tomar más tiempo del que se tiene en una situación crítica. En esos casos, esos segundos perdidos pueden marcar la diferencia”, enfatiza el intendente.

Eso sí, el experto también hace una advertencia y es que dentro del habitáculo del vehículo no deben ir objetos sueltos y contundentes. “Elementos como morrales, cajas, libros o incluso el mismo extintor, si no están bien asegurados, pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de una frenada fuerte, un choque o un volcamiento, poniendo en riesgo a los ocupantes del vehículo”, destaca.

¿De cuánto es la multa por no llevar el extintor o portarlo en mal estado?

En cuanto a la sanción, Jaramillo explica que no portar el extintor o llevarlo en mal estado sí tiene consecuencias económicas claras. Esta situación está contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, dentro de las infracciones tipo C, específicamente en la infracción C.11 y aplica cuando el conductor no lleva el equipo de prevención y seguridad exigido por la ley.

Según la norma, este tipo de infracción se castiga con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que para 2026 representa un valor cercano a los COP 875.445.

Finalmente, Jaramillo señala que el extintor debe recargarse o actualizarse cada año, conforme a lo indicado en la etiqueta, o incluso antes de ese plazo si durante una revisión se detecta falta o exceso de presión de aire.

¿Qué debe incluir el kit de carretera?

El Código Nacional de Tránsito, establecido en la Ley 769 de 2002, define los elementos mínimos que todo vehículo debe portar para circular por las carreteras del país.

Este kit de carretera está compuesto por:

Un gato con la capacidad suficiente para elevar el vehículo

Una cruceta

Dos señales de carretera en forma de triángulo, fabricadas en material reflectivo y con soportes para colocarlas de manera vertical, o en su defecto, lámparas de señal amarilla intermitente o de destello

Un botiquín de primeros auxilios

Un extintor

Dos tacos para inmovilizar el vehículo

Una caja de herramientas básicas, que debe contener al menos alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas

Una llanta de repuesto

Una linterna

