El Autódromo de Tocancipá se renueva con millonaria inversión en su pista

El Autódromo de Tocancipá abre un nuevo capítulo en su historia tras culminar la primera repavimentación de la pista del circuito principal. La intervención, considerada la más significativa en más de cuatro décadas de operación, moderniza los 2.7 kilómetros del trazado y mejora los estándares de seguridad.

El proyecto inició tras un diagnóstico estructural realizado en 2021 que incluyó varios estudios. “La obra era fundamental para revivir el automovilismo en Colombia y fortalecer la afición. No es solo un tema de infraestructura, sino de una apuesta clara por elevar el nivel del deporte automotor colombiano y devolverle al país un escenario de clase internacional”, afirmó Juan Carlos Sánchez, presidente de la junta directiva del Autódromo de Tocancipá.

Pavimentación de la pista

Con 18 meses de planificación y 34 días de obra, se realizó el fresado total de entre 9 y 11 cm de la capa asfáltica instalada hace 44 años, la rehabilitación de la estructura y de las zonas afectadas, la ampliación integral del sistema de drenaje y la construcción de una nueva capa de 6 cm de pavimento asfáltico.

“Para los pilotos, la nueva superficie reduce las vibraciones del vehículo, mejorando la estabilidad y la precisión de manejo. Además, permite desarrollar las líneas de carrera adecuadas y lograr mejores tiempos”, explicó César Gómez, gerente general del Autódromo de Tocancipá.

La nueva pista ofrece hasta un 40% de mayor adherencia, mejor evacuación de agua y uniformidad excepcional, disminuyendo el riesgo de pérdida de control y aquaplaning. La intervención también incluyó la repavimentación del paddock, mejoras en la recta de piques, accesos y salidas de pits, parqueaderos y la vía interna de emergencia.

“Tener una pista óptima permite una conducción más rápida y segura. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de seguridad de pilotos, trabajadores y visitantes”, aclaró Sánchez.

Con una inversión superior a COP 6.400 millones, la optimización de la pista del Autódromo de Tocancipá representa una estrategia para fortalecer la práctica deportiva, impulsar el desarrollo económico regional y elevar el escenario a estándares internacionales.

“Esperamos un resurgir del automovilismo en Colombia y un impulso para el motociclismo y el ciclismo; también se amplían las oportunidades para otros sectores económicos y de negocios. Queremos ser una plataforma de exhibición y experiencia para el deporte, la cultura, el entretenimiento y la tecnología”, concluyó Gómez.