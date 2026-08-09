“El cliente colombiano es muy receptivo a propuestas de diseño y ‘performance’”: Cupra

Foto: Cupra

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¿Cómo ha sido el comportamiento de Cupra en Colombia y Latinoamérica?

Latinoamérica es hoy uno de los motores de crecimiento de Cupra a nivel global. Mercados como Colombia han demostrado que existe una demanda real por una propuesta más emocional, deportiva y no convencional. En el país, Cupra ha logrado consolidarse rápidamente gracias a un cliente que busca carácter y diseño.

Recientemente presentaron el “hatchback” eléctrico Raval, ¿cuándo llegará a Latinoamérica?

Raval representa la puerta de entrada emocional a la electrificación de Cupra. Su llegada a Latinoamérica está en evaluación, pero nuestra intención es que forme parte del futuro eléctrico de la región. Ya hemos avanzado con Tavascan en Chile y seguimos analizando el mejor momento para introducir Raval en mercados como Colombia.

¿Llegarán nuevos modelos para complementar la oferta de Cupra en el país?

Colombia es un mercado prioritario para Cupra. Formentor y Terramar han tenido un desempeño sobresaliente, y estamos trabajando para ampliar el portafolio en los próximos años. La estrategia es traer productos que refuercen nuestra identidad deportiva y emocional, siempre alineados con la evolución del mercado local.

¿Cómo analizan el comportamiento y preferencias de consumo en la industria automotriz de los clientes colombianos vs. los clientes europeos y de los otros países de Latinoamérica?

El cliente colombiano es especialmente receptivo a propuestas de diseño y “performance”, y valora marcas con personalidad propia. Comparte rasgos con mercados como Chile o México, donde el consumidor busca diferenciarse. Estas preferencias influyen directamente en nuestra estrategia: Colombia es un país donde Cupra puede expresar su ADN sin filtros.

¿Cuál es la estrategia de Cupra para ganar terreno en Colombia? ¿Qué proyecciones tienen a corto y mediano plazo en el país?

Nuestra estrategia es clara: consolidar Cupra como la marca deportiva y emocional de referencia. Esto implica fortalecer la red comercial, ampliar el portafolio y seguir construyendo una comunidad alrededor del diseño, la deportividad y las prestaciones. A corto y mediano plazo, esperamos un crecimiento sostenido.

En Colombia cada vez hay mayor competencia, con más presencia de marcas chinas con precios competitivos, buen producto y alta tecnología, ¿cómo enfrentan este fenómeno tanto en Colombia como en el mundo?

Cupra no compite en la lógica de “más equipamiento por menos precio”, sino en la capacidad de generar deseo y emociones a través de un diseño provocador, una experiencia de conducción deportiva y una identidad de marca que conecta con quienes buscan algo distinto. El cliente Cupra no elige por racionalidad pura, sino por carácter, diseño y emoción. Cupra es una propuesta emocional, deportiva y auténtica, que no intenta parecerse a nadie más.

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Seat comenzó siendo la marca visible del Grupo Volkswagen en Barcelona. Ahora es Cupra. ¿Cuáles son los planes del Grupo con Seat a nivel global y en Colombia?

Seat sigue siendo una marca importante dentro del Grupo Volkswagen, con un rol claro en movilidad accesible y urbana. Cupra, por su parte, representa la apuesta por el diseño, la emoción y la deportividad. En Colombia, la prioridad es consolidar Cupra, mientras Seat mantiene su presencia con su gama actual.