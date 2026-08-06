Hyundai Palisade híbrida: 5 novedades que marcan la nueva generación del SUV

La nueva Hyundai Palisade, de fabricación 100 % coreana, llega a Colombia con un precio de lanzamiento de $249.900.000. Foto: Nicolás Fernández

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La nueva Hyundai Palisade llega a Colombia con una apuesta por la tecnología aplicada a la experiencia de conducción. Uno de sus elementos más llamativos es un sensor de huella dactilar que reconoce al conductor y carga automáticamente su perfil de configuración, una innovación que acompaña la llegada de la segunda generación del SUV, un modelo que desde su lanzamiento en 2018 ya supera los 1,1 millones de unidades vendidas en el mundo y que ahora incorpora mejoras en espacio, eficiencia y seguridad.

1. Nuevo sistema híbrido que le apunta a una mayor eficiencia

La principal innovación de esta nueva Palisade es la incorporación del nuevo tren motriz híbrido de Hyundai, el primero de la marca disponible en Colombia con esta tecnología. El sistema combina un motor 2.5 litros turboalimentado con dos motores eléctricos, alimentados por una batería de ion-litio de 1,65 kWh. De acuerdo con el fabricante, esta configuración ofrece un 10 % más de eficiencia en consumo de combustible frente a la generación anterior. En conjunto desarrolla 329 caballos de potencia y 460 Nm de torque, asociados a una transmisión automática de seis velocidades y tracción integral 4x4.

2. Más asistencias para la conducción

La nueva Palisade incorpora un asistente de prevención de colisión frontal capaz de detectar vehículos, peatones y ciclistas. El sistema también ofrece asistencia durante maniobras de giro para reducir el riesgo de accidentes en intersecciones. Además de contar con el control crucero adaptativo con función Stop & Go, el asistente de colisión frontal, los asistentes de mantenimiento y seguimiento de carril, el sistema de prevención de colisiones en el punto ciego, el asistente para evitar impactos durante maniobras de estacionamiento, el asistente de salida segura y el monitor de punto ciego.

3. Optimizador de refrigeración

Hyundai incorporó un Deflector Activo de Aire (Active Air Flap, AAF), un sistema que regula automáticamente el flujo de aire hacia el tren motriz para optimizar su refrigeración cuando es necesario y reducir la resistencia aerodinámica cuando no lo es. Gracias a esta solución, la marca asegura una mejora cercana al 10 % en la eficiencia del vehículo.

4.Mayor espacio interior

La nueva Palisade mantiene su enfoque como SUV de gran tamaño para familias. Mide 5.060 mm de largo, 1.980 mm de ancho y 1.805 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2.970 mm, una dimensión pensada para ampliar el espacio disponible en las tres filas de asientos. Puede transportar hasta ocho pasajeros y cuenta con una altura libre al suelo de 187 mm. En el exterior incorpora iluminación LED Wide Projection, luces de circulación diurna LED y luces traseras también con tecnología LED. Pese a sus mayores dimensiones, la nueva Palisade alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,31, un valor que contribuye tanto al consumo de combustible como a la estabilidad durante la conducción.

5. Precio y expectativa de venta

La nueva Hyundai Palisade, de fabricación 100 % coreana, llega a Colombia con un precio de lanzamiento de $249.900.000. La compañía estima comercializar alrededor de 20 unidades mensuales en el mercado nacional, una meta alineada con el comportamiento del segmento de SUV de lujo de gran tamaño.