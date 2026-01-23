El mercado automotor latinoamericano creció un 7 % en 2025: ¿cómo está Colombia?

En diciembre de 2025, el mercado automotor de la región registró un crecimiento del 9,3 % en las ventas, en comparación con el mismo mes de 2024. Foto: Shutterstock

Más de 6,1 millones de vehículos nuevos se comercializaron en los principales mercados de Latinoamérica y el Caribe durante 2025, según cifras de Aladda, la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores. El resultado representa un crecimiento del 7,1 %, un indicador que refleja el dinamismo económico de la región y la progresiva modernización del parque automotor.

De acuerdo con Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores, este comportamiento positivo contrasta con el panorama colombiano. Aunque el país registró un crecimiento superior al 25 % en las ventas de vehículos nuevos el año anterior, las políticas públicas impulsadas desde distintos ministerios no estarían alineadas con la necesidad de promover la renovación del parque automotor.

Según Quijano, Colombia mantiene un parque vehicular con una edad promedio cercana a los 20 años, una situación que limita la incorporación de nuevas tecnologías de propulsión, así como de sistemas avanzados de seguridad e infoentretenimiento, elementos clave para mejorar la seguridad vial, la eficiencia energética y el impacto ambiental.

En este contexto, Aconauto sostiene que continuará trabajando para demostrar al Ejecutivo la conveniencia de establecer un programa estructurado de renovación del parque automotor, orientado a incentivar el reemplazo de vehículos con más de 10 años de uso por unidades nuevas, con mayores estándares tecnológicos y de seguridad.

Como referencia regional, el dirigente gremial señala el caso de Argentina, país que en 2024 redujo de manera significativa la carga tributaria sobre el sector automotor. Esta medida se tradujo en un incremento del 45,9 % en las ventas, con efectos directos en la renovación del parque vehicular, la seguridad vial y la reducción del impacto ambiental.

En Latinoamérica

En diciembre de 2025, el mercado automotor de la región registró un crecimiento del 9,3 % en las ventas, en comparación con el mismo mes de 2024. Venezuela y Perú se destacaron como los países con mayor crecimiento, mientras que Costa Rica fue el único mercado que presentó una contracción en el periodo analizado.

En el segmento de vehículos livianos, Costa Rica volvió a ser el único país que reportó una caída interanual en diciembre de 2025. En contraste, Venezuela, Perú y Ecuador lideraron los mayores incrementos en las ventas frente al mismo mes del año anterior.

Por su parte, en el segmento de vehículos pesados, Venezuela, Ecuador y Chile registraron aumentos en sus ventas durante diciembre de 2025. En sentido contrario, México, Uruguay y Costa Rica fueron los países con las mayores caídas en este segmento.

País 2022 2023 2024 2025 Brasil 2.104.050 2.307.907 2.634.366 2.689.179 México 1.134.443 1.416.429 1.562.615 1.564.471 Argentina 406.792 449.496 414.211 604.127 Chile 448.261 332.636 318.612 328.218 Colombia 262.595 186.826 201.219 254.438 Perú 177.543 181.812 169.309 211.776 Ecuador 134.170 132.388 108.266 124.505 Costa Rica 40.159 57.446 76.828 73.123 Uruguay 56.112 61.789 66.712 72.503 Guatemala 44.730 54.569 58.045 63.626 Panamá 42.169 48.919 54.384 60.233 República Dominicana 32.455 46.204 47.888 41.468 Paraguay 32.677 30.685 32.560 39.420 Bolivia 45.724 51.012 29.692 — Venezuela 3.998 7.313 17.558 38.610 Total 4.965.878 5.365.431 5.792.265 6.165.697

