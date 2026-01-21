Multa por extintor del carro vencido: ¿de cuánto es y cómo verificar la fecha?

El Código Nacional de Tránsito establece en el artículo 30 la obligación de contar con equipos para la prevención y seguridad. Foto: Getty Images

Las normas de tránsito en Colombia exigen que los vehículos cuenten con un kit de emergencia, con el objetivo de prevenir accidentes, disminuir riesgos y atender una eventualidad en la vía. Se trata de un requisito obligatorio para poder circular legalmente en el país.

Dentro de ese conjunto de elementos, el extintor hace parte del equipo de prevención y seguridad establecido en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), que define cuáles son los implementos mínimos que debe portar un vehículo al movilizarse por las carreteras del país.

Según la norma, el kit de emergencia debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

Un gato con la capacidad suficiente para elevar el vehículo

Una cruceta

Dos señales de carretera en forma de triángulo, fabricadas en material reflectivo y con soportes para colocarlas de manera vertical, o en su defecto, lámparas de señal amarilla intermitente o de destello

Un botiquín de primeros auxilios

Un extintor

Dos tacos para inmovilizar el vehículo

Una caja de herramientas básicas, que debe contener al menos alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas

Una llanta de repuesto

Una linterna

¿Cómo verificar la fecha de vencimiento del extintor?

Revisar si el extintor del carro está vigente no es complicado, pero sí exige atención a dos puntos. Según James Jaramillo, intendente jefe, la información de validez está indicada en el anillo de seguridad, donde se marca el año, y en la etiqueta del extintor, donde se señala el mes.

Jaramillo también recuerda que el extintor vehicular es recargable, por lo que no basta con revisar la fecha. La recomendación es hacer la recarga en un lugar certificado y de confianza. Para Jaramillo, una opción segura es realizar este proceso directamente con el cuerpo de bomberos, por su experiencia y control técnico en este tipo de equipos.

En cuanto a sus características, el extintor exigido para los vehículos es de tipo multipropósito, funciona con polvo químico seco y está diseñado para atender distintos tipos de conato de incendio. Sin embargo, con el paso del tiempo, puede compactarse dentro del cilindro, lo que reduce su efectividad y se convierte en una de las razones principales para recomendar la recarga periódica.

Finalmente, Jaramillo señala que el extintor debe recargarse o actualizarse cada año, conforme a lo indicado en la etiqueta, o antes de ese plazo si durante una revisión se detecta falta o exceso de presión de aire.

¿De cuánto es la multa por llevar el extintor vencido o en mal estado?

El intendente señala que esta situación está contemplada en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, dentro de las infracciones tipo C. La norma establece que este tipo de falta se sanciona con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que para el 2026 equivale a unos COP $875.445.

En específico, la infracción C.11 aplica cuando el conductor o propietario del vehículo no porta el equipo de prevención y seguridad exigido por la ley, o cuando este no cumple con las condiciones establecidas en la reglamentación. En este punto, un extintor vencido, descargado o en mal estado se considera como si no existiera, lo que da lugar a la sanción.

