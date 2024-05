El todoterreno Ford Bronco ya está disponible en Colombia Foto: Nicolás Fernández Sánchez

Preventa exitosa

La Ford Bronco -o Big Bronco, por su tamaño, mayor, a la Bronco Sport que llegó a Colombia en 2022- presentada en el país, está disponible después de una preventa en abril, la cual contó con 50 unidades, las cuales se agotaron en menos de una semana, según voceros de la marca.

Diseño retro y equipo

Una de las principales novedades de la Bronco que llegó al país es su diseño. Y es novedad por su estilo retro, con una forma evidentemente cuadrada que contrasta con sus faros, en tecnología LED, en forma de aro, que se unen por una línea dividida en dos por las letras que conforman el nombre de la línea.

Dentro del vehículo se encuentra una pantalla central de 12 pulgadas que da vida al sistema multimedia, con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. También un sistema de audio firmado por B&O, con diez parlantes y subwoofer. Su panel de instrumentos es de 10″.

Tren motor

La Ford Bronco que ya está disponible en Colombia funciona con un motor V6 biturbo de 2.7 litros, el cual entrega 330 caballos de potencia y un torque máximo de 563 Nm. Las cifras ubican a la novedad dentro del portafolio del óvalo azul como el todoterreno más poderoso dentro del mercado local.

El bloque se acopla a una transmisión automática de diez velocidades con función Skip Shift, la cual permite que la persona al volante haga cambios en modo secuencial.

G.O.A.T y Trail-Turn Assist

Bronco llegó a Colombia con una función ya presentada por su versión Sport hace dos años. Se del sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. o Goes Over Any Type of Terrain, el cual cuenta con siete opciones que optimizan el funcionamiento del vehículo con funciones como arena, barro, eco, resbaladizo y deportivo.

Así mismo, el vehículo del fabricante norteamericano incluye la tecnología Trail-Turn Assist, diseñada para “la conducción lenta en caminos con obstáculos grandes”. Funciona aplicando el freno a la rueda trasera interior, permitiendo un radio de giro más cerrado.

Seguridad precio

Dentro del paquete de seguridad con el que Ford comercializa en Colombia su todoterreno Bronco, se encuentra el sistema Ford Co-Pilot 360, que incluye tecnologías como monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, asistencia de preclusión, frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, sistema de mantenimiento carril, entre otros.

La nueva -para Colombia- Ford Bronco Wildtrack está disponible en cuatro colores rojo puro, azul glaciar, plata puro y gris puro, se vende a un precio de lanzamiento de $300′000.000.