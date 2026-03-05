¿En cuánto tiempo me pueden embargar luego de no pagar una multa de tránsito?

Cuando una multa de tránsito no se cancela dentro del plazo establecido, las autoridades pueden poner en marcha un procedimiento administrativo conocido como cobro coactivo. Foto: Portafolio

Para muchos conductores, una multa de tránsito puede parecer un asunto menor que se puede dejar pendiente por un tiempo. Sin embargo, aplazar su pago o simplemente ignorarla puede desencadenar consecuencias legales que van más allá de una sanción económica.

Cuando una multa de tránsito no se cancela dentro del plazo establecido, las autoridades pueden poner en marcha un procedimiento administrativo conocido como cobro coactivo. A través de este mecanismo, las entidades de tránsito tienen la facultad de recuperar el dinero adeudado sin necesidad de acudir previamente a un juez o iniciar un proceso judicial tradicional.

Este procedimiento puede activarse una vez transcurridos 30 días desde la imposición de la infracción, siempre que exista una resolución en firme que confirme la falta. El primer paso suele ser la emisión de un mandamiento de pago, una notificación formal en la que se le informa al infractor que la deuda será exigida por vía administrativa. Este aviso también queda registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Si la persona no responde a esa notificación dentro de los plazos establecidos, la autoridad puede intentar comunicarla por otros medios, como el envío de correspondencia física. En el caso de los comparendos electrónicos, los tiempos pueden variar, aunque el procedimiento sigue la misma lógica.

A partir del momento en que se notifica el mandamiento de pago, el ciudadano dispone de un plazo cercano a los 15 días para presentar una defensa o explicar las razones por las cuales considera que la deuda no procede. Si no se presenta respuesta o los argumentos no son aceptados, la entidad puede continuar con el proceso y ordenar medidas como el embargo para recuperar el dinero pendiente.

¿Cuándo pueden embargar por una multa de tránsito?

Según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, en Colombia las multas de tránsito prescriben a los tres años contados desde la fecha en que ocurrió la infracción. Sin embargo, ese plazo puede interrumpirse si la autoridad de tránsito notifica un mandamiento de pago dentro del proceso de cobro coactivo o si el conductor presenta recursos frente a la sanción.

Cuando esto ocurre, el conteo de los tres años vuelve a empezar desde ese momento.

¿Qué pueden embargar por no pagar una multa?

El cobro coactivo no es solo un aviso de pago, cuando la deuda sigue pendiente, la autoridad de tránsito puede aplicar distintas medidas para recuperar el dinero.

Entre ellas se encuentran: