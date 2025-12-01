En noviembre, Colombia superó las 220.000 matrículas de vehículos

Un presupuesto integral puede ahorrarle dolores de cabeza a largo plazo. Foto: Getty Images

Con los 23.791 carros nuevos matriculados en noviembre, el mercado automotor colombiano llegó a las 224.070 unidades en 2025. La cifra superó la meta inicial prevista por la Andi y Fenalco a comienzos de año, la cual era de 220.000 vehículos.

Al comparar el periodo enero–noviembre de 2025 con el mismo intervalo de 2024, se evidencia un crecimiento del 27,6 % en las matrículas de vehículos. Este año, octubre ha sido el mes con mayor número de registros, con 25.254 unidades; mientras que enero registró la cifra más baja, con 14.396.

El segmento con mayor participación del mercado de automotores en Colombia es el de los SUV. Durante los primeros 11 meses de 2025 se han matriculado 125.974 vehículos de este tipo, un 34,1 % más que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 93.921.

Sobresalen también los rubros de vehículos comerciales de carga y de camionetas. El primero de estos registró un crecimiento del 44,1 %, con 11.198 unidades. El segundo, por su parte, alcanzó las 8.569 matrículas entre enero y noviembre de 2025, con un crecimiento del 55,6 % frente al mismo periodo del año pasado.

El mercado de eléctricos sigue la corriente del mercado. En noviembre se matricularon 2.034 vehículos con esta tecnología en el país. El acumulado en 2025 es de 16.490, con un crecimiento del 127,7 % frente al periodo enero-noviembre de 2024.

El mercado de híbridos también registra mayores números que en 2024. Entre enero y noviembre de 2025 se matricularon 59.518 carros de este tipo (que incluye ligeros, totales y enchufables), un 60,6 % por encima del registrado en el mismo intervalo del año pasado cuando la cifra fue de 37.063.

Las ciudades con mayor número de matrículas de vehículos en Colombia son: Bogotá, con 6.623; Medellín, con 3.756; Cali, con 1.918; Funza, con 1.770; y Bucaramanga, con 952.