¿Es obligatorio usar chaleco reflectivo en moto al conducir en carretera?

Salir a carretera en moto es una experiencia que va mucho más allá de encender el motor y disfrutar del camino. Para los motociclistas, la seguridad y la visibilidad no deberían ser asuntos secundarios, sino parte esencial de cada recorrido, especialmente cuando se trata de trayectos largos en esta época de fin de año.

Según Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, en Colombia la normativa vial no exige de manera expresa el uso de un chaleco reflectivo como prenda específica o exclusiva para los motociclistas. Lo que sí contempla el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) es la obligación de portar algún elemento con material reflectante, siempre que cubra el torso del conductor y del acompañante.

García explica que esta obligación está asociada principalmente a escenarios de baja visibilidad y se aplica de forma convencional durante el horario nocturno, es decir, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana. También entra en juego cuando las condiciones del entorno lo exigen, como en casos de niebla, lluvia intensa, presencia de humo u oscuridad marcada en la vía.

“Su aplicación se extiende tanto a vías urbanas como intermunicipales, siempre que concurran dichas condiciones de visibilidad reducida, teniendo como propósito mejorar la percepción del motociclista por parte de los demás actores viales y contribuir a la prevención de siniestros”, enfatiza el directivo.

Características del chaleco reflectivo

Cuando se habla de prendas reflectivas para motociclistas, suele surgir la duda sobre qué tan válido es un chaleco, una chaqueta u otro elemento similar. García de la Andi, sugiere que las prendas reflectivas cumplan, al menos, con las siguientes características:

Material reflectante visible , ubicado principalmente en el torso, que permita identificar al motociclista a distancia.

Cobertura suficiente , tanto para el conductor como para el acompañante, sin quedar oculta por mochilas u otros elementos.

Preferiblemente certificación técnica , conforme a estándares reconocidos, lo que ayuda a evitar interpretaciones discrecionales en los controles de tránsito.

Condiciones adecuadas de uso, es decir, que el material reflectivo esté en buen estado y no deteriorado por el tiempo o el desgaste.

¿Cuál es la multa por no usar chaleco reflectivo en moto?

Más allá de las interpretaciones y de las recomendaciones técnicas, la norma también tiene un componente sancionatorio que conviene tener claro. La falta de portar una prenda reflectiva en el horario comprendido puede dar lugar a una infracción de tránsito clasificada, en la práctica administrativa, como tipo C.

En términos económicos, la jurisprudencia administrativa y las circulares han referenciado esta conducta con una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), que para el año 2025 corresponde a COP $711.750.

García concluye que, en el sector, han recomendado de manera consistente poner la protección del motociclista en el centro, con un enfoque claro de seguridad vial. “Desde una perspectiva general, la mejor práctica es promover que los usuarios den prioridad a la visibilidad, mediante el uso de prendas de protección visibles y con colores reflectantes, independientemente de si se trata de un chaleco, una chaqueta u otro elemento que cubra el torso”.

