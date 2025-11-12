Escáner automotriz: ¿qué es y cómo funciona en los carros?

Esta unidad recibe información de distintos sensores, registra comportamientos anormales y almacena los problemas en forma de códigos. Foto: freepik

Hoy en día, la mayoría de vehículos cuentan con una computadora encargada de vigilar todo lo que ocurre en su interior. Esta unidad recibe información de distintos sensores, registra comportamientos anormales y almacena los problemas en forma de códigos. Cuando aparece algún inconveniente, la herramienta que permite “leer” estos registros es el escáner automotriz.

Este dispositivo se conecta al carro mediante un puerto instalado de fábrica, y al hacerlo entrega un panorama sobre el estado general del vehículo. Según Carlos Badillo, asesor experto de la marca Renault, el escáner ayuda a detectar fallas, borrar códigos que permanecen después de reparaciones y, en pocas palabras, llevar una especie de historial técnico del vehículo.

¿Qué puede revisar un escáner?

El alcance de un escáner automotriz varía según el tipo de vehículo y la cantidad de sensores que incorpore. “En los modelos modernos es común encontrar una gran red de medición distribuida por todo el carro, lo que permite monitorear aspectos como la presión del aceite, la temperatura del motor, los niveles de gases en el escape, la lectura del sensor de oxígeno o incluso la presión de las llantas”, sostiene el experto de Renault.

Mientras más sensores tenga el carro, mayor será la claridad de la información que interpreta el escáner. Esta precisión resulta muy útil cuando se enciende una luz de advertencia en el tablero o el comportamiento del motor cambia repentinamente. En casos así, el escáner sirve como guía para que el técnico pueda acercarse al origen del problema sin tener que trabajar a ciegas.

Pero esta herramienta no se queda solo en detectar daños o averías. Badillo comenta que algunos vehículos almacenan un registro interno donde quedan guardados detalles de reparaciones, mantenimientos y ajustes realizados a lo largo del tiempo. Es algo así como una hoja de vida digital. Cuando se conecta el escáner, es posible consultar estos datos y tener un panorama más completo de lo que ha pasado con el carro, lo cual puede marcar la diferencia al momento de tomar decisiones en el taller.

¿Cuándo es necesario hacer un escáner automotriz?

El uso del escáner no es algo que se haga por rutina. Según explica Badillo, esta herramienta se utiliza cuando el vehículo muestra señales de alerta o cuando hay dudas sobre el origen de una falla. Para entender mejor en qué momentos conviene recurrir a ella, estos son los escenarios más comunes:

Cuando el conductor percibe un comportamiento extraño: vibraciones inusuales, pérdida de potencia o cualquier sensación fuera de lo normal pueden indicar que algún sistema no está trabajando como debería. En esos casos, el escáner ayuda a encontrar la causa con mayor precisión.

Si se enciende un testigo en el tablero: una luz de advertencia casi siempre significa que algo requiere atención. Si la falla no es evidente a simple vista, el escáner interpreta los códigos almacenados en la computadora y orienta el diagnóstico.

Al reemplazar componentes que activan alarmas: por ejemplo, cuando se funde un bombillo, algunos vehículos encienden una luz en el tablero. Tras sustituir la pieza, puede que el testigo no desaparezca de inmediato. En ciertos modelos, es necesario conectar el escáner para borrar el código y “avisarle” al carro que el problema ya se solucionó.

Cuando el testigo persiste después de un arreglo: puede suceder que, aunque la reparación se haya realizado correctamente, la luz siga encendida. El escáner permite eliminar el código temporal, pero si el sensor detecta que el fallo continúa, la advertencia volverá a aparecer.

Como parte de una revisión en taller certificado: aunque no es obligatorio hacer escaneo periódicamente, llevar el vehículo a mantenimiento en los kilómetros recomendados por el fabricante es importante. En estos servicios, el escáner se utiliza para revisar el estado general del carro y descartar posibles fallas ocultas.

