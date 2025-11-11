¿Cómo conducir correctamente adentro de un túnel? Cosas prohibidas, según la ley

Las restricciones dentro de un túnel dependen en gran medida de sus características. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Conducir dentro de un túnel no es lo mismo que hacerlo a campo abierto, la reducción de espacio, la iluminación artificial y el flujo constante de vehículos generan un ambiente distinto que puede alterar la percepción del conductor. Por eso, es importante prestar más atención y adaptar la conducción a estas condiciones especiales.

De acuerdo con el intendente jefe James Jaramillo González, de la Unidad de Prevención Vial de la Seccional de Tránsito de Caldas, el Código Nacional de Tránsito no establece una prohibición específica que impida la circulación de determinado actor vial dentro de un túnel. Peatones, ciclistas o motociclistas no están vetados por ley de manera directa. Sin embargo, para restringir el paso de alguno de ellos sería obligatorio garantizar una ruta alterna que permita mantener el derecho fundamental a la movilidad que consagra el artículo 24 de la Constitución Nacional.

El problema radica en que esa vía alterna no siempre existe. Por esto, la decisión de permitir o no el ingreso de determinados usuarios queda en manos del administrador de la vía, ya sea Invías o una concesión vial, dependiendo de la infraestructura. “Cuando estas entidades determinan que un tipo de actor vial no debe ingresar al túnel, están obligadas a comunicarlo mediante la señalización correspondiente”, añade el intendente.

¿Qué está prohibido hacer dentro de un túnel?

Según Jaramillo, las restricciones dentro de un túnel dependen en gran medida de sus características. En Colombia existen túneles con dos carriles en sentidos opuestos y otros donde ambos carriles circulan en el mismo sentido, y esa diferencia cambia por completo la forma de conducir.

Cuando el túnel cuenta con dos carriles, uno para cada sentido, está prohibido realizar maniobras de adelantamiento. “Este tipo de maniobra aumenta el riesgo de colisión frontal, sobre todo en un espacio cerrado con visibilidad reducida”, puntualiza el intendente.

Además, tampoco se permite estacionar dentro del túnel a menos que se trate de una emergencia real que impida continuar la marcha, como una avería o un accidente.

Por otro lado, en aquellos túneles con dos carriles en un mismo sentido, el Código Nacional de Tránsito establece que el carril izquierdo puede utilizarse para adelantar. Sin embargo, este adelantamiento debe hacerse con precaución y sin invadir la distancia de seguridad de otros vehículos.

A lo anterior se suman otras acciones prohibidas, como conducir en reversa o utilizar el pito sin necesidad. Estas conductas pueden generar confusión, sobresaltos y reacciones bruscas en otros conductores. En un entorno cerrado, el sonido se amplifica y puede desorientar a cualquiera.

Los túneles tienen reglas particulares porque la visibilidad es limitada, el entorno es más estrecho y es posible encontrar cambios repentinos en el flujo vehicular. Por eso, se requieren precauciones especiales al transitar por ellos.

De acuerdo con Jaramillo, al momento de ingresar a un túnel se deben considerar varias recomendaciones:

Respetar la velocidad máxima indicada en el túnel.

Conservar al menos 70 metros de distancia con el vehículo de adelante.

Evitar el uso del celular para no perder concentración.

Le puede interesar: ¿Cómo evitar la humedad en el carro si vive en la costa? Acá le contamos

Multas por incumplimientos dentro de un túnel

Además de las restricciones de circulación, existen sanciones específicas para quienes incumplen las reglas dentro de un túnel. Según el intendente Jaramillo, estas multas varían dependiendo del tipo de actor vial y la conducta cometida.

Cuando un conductor estaciona su vehículo en lugares prohibidos, aplica la infracción C02, especialmente si se detiene sin justificación dentro del túnel. Si la falta está asociada al incumplimiento de una señal reglamentaria que prohíbe el paso, se aplica la infracción C14, que sanciona transitar por sitios restringidos o en horarios no permitidos por la autoridad competente.

En el caso de los ciclistas, ingresar a un túnel cuando la señalización prohíbe su paso puede acarrear la infracción A08, que corresponde a transitar por zonas restringidas. Para los peatones, la sanción es la F06, que castiga actuar de manera que ponga en riesgo la integridad física.

Finalmente, adelantar en zonas no permitidas es una falta seria. La infracción D06 sanciona el adelantamiento en bermas, puentes, curvas, túneles, pasos a nivel, cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una pendiente, e incluye los casos en los que exista señalización explícita.

En cuanto a los valores de estas multas, las tarifas vigentes aproximadas son:

Infracciones tipo A : equivalen a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, cerca de COP $189.800.

Infracciones tipo C : corresponden a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente COP $711.750.

Infracción tipo D (adelantamiento indebido) : asciende a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, alrededor de COP $1.423.500.

Infracción F06 (peatones): equivale a 1 salario mínimo legal diario vigente, cerca de COP $47.450.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.