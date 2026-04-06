Vías de Cundinamarca en tiempo real: esta app le muestra el estado y velocidad en carretera

Uno de los puntos más interesantes es que la aplicación no se queda únicamente en los datos de velocidad. Va un paso más allá al cruzar esa información con antecedentes de accidentalidad y condiciones climáticas. Foto: freepik

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En medio de los recientes siniestros viales registrados en las carreteras del departamento, la Gobernación de Cundinamarca implementó una herramienta tecnológica orientada a mejorar la seguridad de los usuarios que se movilizan por la región.

A través de su cuenta en X, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció el lanzamiento del llamado “Tablero de velocidades”, una aplicación alojada en el Portal 360 de la entidad.

Esta aplicación permite ver cómo se están comportando las velocidades en tiempo real en los 20 principales corredores de entrada y salida del departamento. Es decir, ya no se trata solo de salir a la vía, sino de saber con qué se va a encontrar.

Uno de los puntos más interesantes es que la herramienta no se queda únicamente en los datos de velocidad. Va un paso más allá al cruzar esa información con antecedentes de accidentalidad y condiciones climáticas.

Hemos lanzado una nueva aplicación denominada “Tablero de velocidades”, alojada en el Portal 360 de la Secretaría de Movilidad Contemporánea del Departamento. Se trata de una herramienta tecnológica útil para los viajeros que les permite saber cómo se comportan las velocidades en… pic.twitter.com/CBqbnoftd6 — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 3, 2026

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Así se puede consultar la herramienta

Los usuarios pueden ingresar desde la página web de la Secretaría de Movilidad o a través de este enlace.

Además, uno de los mayores valores de esta aplicación es que se mantiene en actualización constante. Esto busca brindar información clara y en tiempo real, algo clave para anticiparse a trancones, condiciones adversas o tramos donde conviene bajar la velocidad y aumentar la precaución.

Desde la administración también se insiste en que la tecnología no trabaja sola. Según lo indicado por Rey, hay presencia activa de varios funcionarios de movilidad en los corredores viales, en articulación con la fuerza pública.

Uso de la herramienta antes de viajar

Finalmente, Rey invitó a los conductores a consultar la aplicación antes de iniciar sus recorridos y a incorporarla como apoyo en la planeación de los desplazamientos. Según indicó, el acceso a información en tiempo real permite tomar decisiones con mayor criterio frente a las condiciones de la vía.