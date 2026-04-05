¿Qué significa la señal roja que dice 20t en carretera y cuál es la multa por no acatarla?

La señal 20t, identificada como SR-31, se utiliza para indicar el peso máximo total permitido en un punto específico de la vía. Foto: El Espectador

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En carretera hay señales que pasan desapercibidas, hasta que toca pagar las consecuencias. Una de esas es la que muchos ven con frecuencia, pero no siempre entienden del todo. Se trata del círculo rojo con fondo blanco que dice 20t. No es decoración ni sugerencia, es una orden clara.

Según el Ministerio de Transporte, las señales de tránsito no solo cumplen funciones de orientar e informar a los conductores en las vías, sino que ayudan a prevenir siniestros viales.

La señal de fondo blanco y borde rojo

La señal 20t, identificada como SR-31, se utiliza para indicar el peso máximo total permitido en un punto específico de la vía. Esto incluye tanto el peso del vehículo como el de la carga.

En este caso, el límite es de 20 toneladas.

De acuerdo con el manual, esta señal debe instalarse en lugares donde la infraestructura requiere control de peso, como puentes, obras u otros tramos donde la capacidad de soporte es limitada.

Además, se especifica que funciona como complemento de la señal SP-38 de peso máximo bruto vehicular permitido.

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La señal de fondo amarillo

La SP-38 se diferencia por su forma de rombo, con borde negro y fondo amarillo. Aunque está relacionada con la anterior, su función es distinta.

Se utiliza para advertir que más adelante en la vía hay una estructura (como un puente o viaducto) donde se restringe el paso a vehículos cuyo peso bruto total no supere las 20 toneladas.

¿Cuál es la multa por no cumplir con el peso?

No acatar esta restricción se clasifica como la infracción D13 en Colombia.

Esta sanción implica una multa equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, aproximadamente COP 1.750.905.

Además de la sanción económica, la norma contempla medidas adicionales: