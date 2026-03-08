Esta propuesta busca eliminar el SOAT para motos en Colombia. ¿De qué se trata?

De acuerdo con los registros operativos reportados por el RUNT y Fasecolda con corte a marzo de 2026, en Colombia circularían alrededor de 13,5 millones de motocicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El uso de la motocicleta se ha consolidado como uno de los pilares de la movilidad en Colombia. Informes elaborados por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco estiman que cerca de tres de cada diez ciudadanos contarían con una moto como medio habitual de transporte.

Sin embargo, el crecimiento del parque de motocicletas también estaría acompañado de un reto importante en materia de cumplimiento de las obligaciones de tránsito. De acuerdo con los registros operativos reportados por el RUNT y Fasecolda con corte a marzo de 2026, en Colombia circularían alrededor de 13,5 millones de motocicletas, pero solo 5,2 millones tendrían vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En medio de este contexto surgió una propuesta que ha comenzado a generar debate en el escenario político. En el marco de la campaña rumbo a la Presidencia de 2026 se planteó la posibilidad de eliminar el SOAT para todas las motocicletas del país y reemplazarlo por un mecanismo que ofrezca una cobertura igualitaria.

La iniciativa fue presentada por Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y actual aspirante presidencial, quien participará en la Gran Consulta por Colombia programada para el 8 de marzo, en la que competirá con otros ocho candidatos que buscan avanzar hacia la primera vuelta presidencial.

Así funcionaría la propuesta

El planteamiento de eliminar el SOAT para motocicletas surge en medio del debate sobre la efectividad del modelo actual de aseguramiento en Colombia. Según ha explicado Pinzón, las cifras de siniestralidad en las vías indicarían que el sistema vigente no estaría cumpliendo plenamente con su propósito.

A través de sus redes sociales, el exministro de Defensa señaló que el problema no se resolvería únicamente con el cobro de una póliza. “Si 7 de cada 10 muertos en las vías son motociclistas, no basta con cobrar una póliza. Hay que reformar todo el modelo”, señaló en X.

En declaraciones citadas por Pulzo, el aspirante también explicó que el debate no debería centrarse únicamente en mantener o eliminar el seguro, sino en encontrar una fórmula que realmente permita que los motociclistas accedan a una cobertura. Según su análisis, muchos de estos conductores tendrían ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual, lo que dificulta asumir el costo de la póliza. Además, recordó que para miles de personas la motocicleta representa una herramienta de trabajo y sustento, más que un bien de lujo.

Frente a este panorama, el equipo del precandidato ha planteado una alternativa denominada “Moto Protegida”, un esquema de política pública que buscaría reemplazar el sistema actual. La iniciativa contemplaría eliminar el cobro obligatorio del seguro para motocicletas y sustituir el mecanismo de recaudo vigente con el objetivo de aliviar la carga económica de quienes dependen de este vehículo para generar ingresos.