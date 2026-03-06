La multa que puede recibir si se queda sin gasolina: esto dice la norma

El Código Nacional de Tránsito establece en su artículo 131 que está prohibido bloquear una calzada o una intersección con cualquier tipo de vehículo. Foto: Getty Images - esemelwe

En el día a día de cualquier conductor pueden presentarse distintas situaciones en la vía y, aunque muchas pasan desapercibidas, otras que parecen simples descuidos pueden terminar en un comparendo. Un ejemplo ocurre cuando el vehículo se queda sin gasolina en plena calle o carretera y, sin querer, termina generando un trancón que afecta la movilidad de quienes circulan por el lugar.

Ahí es donde entra la norma. El Código Nacional de Tránsito establece en su artículo 131 que está prohibido bloquear una calzada o una intersección con cualquier tipo de vehículo. Esta conducta corresponde a la infracción C03, una disposición pensada para evitar que las vías se obstruyan y se afecte la movilidad.

En qué casos quedarse sin gasolina sí puede terminar en comparendo

Aunque quedarse sin gasolina no está sancionado de manera directa, hay situaciones en las que esa circunstancia puede derivar en infracción. Todo depende de lo que ocurra después de que el vehículo queda detenido en la vía y de si la situación afecta la movilidad o la seguridad.

La infracción C03 puede aplicarse en casos como los siguientes:

Cuando el vehículo se queda sin gasolina y termina obstruyendo el paso normal de otros vehículos .

Cuando el conductor deja el vehículo mal ubicado tras quedarse sin combustible , incluso si no bloquea completamente la vía.

Cuando la ubicación del vehículo representa un riesgo para la seguridad vial, por ejemplo, si queda detenido en una curva o en un punto con poca visibilidad.

También es importante tener en cuenta que esta infracción no aplica cuando se trata de un accidente de tránsito. En ese escenario, el conductor debe señalizar correctamente el vehículo y adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios de la vía y evitar nuevos riesgos, tal como lo establece la norma.

¿Cuál es la multa por cometer una infracción C03?

Según el Código Nacional de Tránsito, cometer una conducta clasificada como infracción C03 puede generar una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, este valor corresponde aproximadamente a COP 875.452.

Recomendaciones adicionales

