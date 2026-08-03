Estas fueron las motos más vendidas en Colombia durante julio de 2026

Entre enero y julio de 2026 se registraron 787.182 motocicletas nuevas. Foto: David Vásquez Herrera

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La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco dieron a conocer el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante julio de 2026. Según este reporte, en el país se matricularon 131.936 motocicletas, una cifra que representa un crecimiento del 17,59 % frente al mismo mes de 2025.

El comportamiento registró un crecimiento del 22,83 % frente a junio de 2026, equivalente a 24.524 unidades adicionales. De acuerdo con el informe, este resultado se dio en un mes en el que los hogares contaron con una mejor capacidad de compra.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, la industria mantiene una tendencia positiva. Entre enero y julio de 2026 se registraron 787.182 motocicletas nuevas, frente a 602.306 del mismo periodo de 2025, lo que representa 184.876 unidades adicionales y un crecimiento acumulado del 30,69 %.

En cuanto a las preferencias de los compradores, durante julio de 2026 la mayor demanda se concentró en el segmento entre 101 cc y 125 cc, que representó el 47 % de los registros. Le siguió el rango de 151 cc a 200 cc, con una participación del 28,26 %.

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Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

En dicho mes, las marcas Bajaj, Suzuki y AKT encabezaron el ranking de registros en el país. En términos de crecimiento, Honda fue la marca con mejor desempeño dentro del Top 8, al registrar un aumento del 31,42 % frente a julio de 2025, seguida por TVS, con 26,63 %, y Bajaj, con 25,41 %.

En cuanto a los modelos con más matriculas en julio de 2026, el listado estuvo liderado por:

AK125NKD EIII (AKT), con 9.045 unidades registradas y una participación del 6,86 %. XR190L 2.0 (Honda), con 5.101 motocicletas y una participación del 3,87 %. CT100 ES Spoke (Bajaj), con 4.649 registros, equivalentes al 3,52 %. DR150 ABS (Suzuki), con 4.584 unidades y una participación del 3,47 %. GPD155-A (NMAX155) de Yamaha, con 4.353 motocicletas, lo que representa el 3,30 % del total mensual.

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Departamentos y municipios con más motos registradas

Durante julio de 2026, el top 3 de departamentos con mayores registros en el país estuvo encabezado por Cundinamarca, con una participación del 18,70 %. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con el 16,19 %, seguido por Valle del Cauca, que alcanzó el 10,67 % del total nacional. En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 45,56 % del mercado de motocicletas en Colombia.

En cuanto a los municipios, los diez con mayor número de registros representaron el 37,79 % del total de matrículas de motocicletas nuevas durante el mes. Los tres territorios con más registros fueron: