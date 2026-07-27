Diferencias entre luces LED, halógenas, HID y láser para carros y cuáles escoger

Aunque en gamas bajas o medias el sistema de luces puede representar entre el 1% y el 4% del valor comercial de un vehículo, en la gama alta y premium puede representar hasta el 15%. Foto: erik mclean

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Las luces de un auto no son solo un elemento estético, también juegan un papel importante en la seguridad al volante. Iluminar más o menos una calle en condiciones de baja luz puede hacer la diferencia en la visibilidad de un conductor y, por ende, en qué tan seguro es que conduzca en esa situación.

Por eso es tan importante conocer el tipo de iluminación que tiene un carro y por qué algunas alternativas serían las ideales y deberían ser el estándar en la industria automotriz. No solo porque se vean bien, sino porque hace más seguro un vehículo y podría ser un argumento para venderlo mejor.

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Luces halógenas

Presentes en la mayoría de los autos usados actuales, las luces halógenas funcionan como una bombilla incandescente. Necesitan calentarse para emitir luz y permanecen así mientras están funcionando con una luz amarilla.

Aunque son las más económicas del mercado, su vida útil es extremadamente corta; tienen un alcance de apenas 100 metros y su consumo de energía es muy alto. Son una opción que alguna vez fue el estándar en el mercado.

Actualmente casi ningún carro nuevo las trae por defecto y aunque sean fáciles de remplazar en caso de daño, son funcionales por apenas 500 o 1.000 horas. Algo muy por debajo de las opciones a continuación.

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Luces HID o Xenón

Tienen un brillo y un alcance considerablemente mayores que las luces halógenas y mejoran su vida útil. Sin embargo, también elevan su precio y mantienen un consumo de energía que sigue siendo alto para el negocio.

Durante la primera década del siglo XXI fue la tecnología idónea para el segmento premium de los vehículos. Puestos en números concretos, prometen 3.000 horas de uso y una iluminación de 250 metros aproximadamente.

Además, otra de las desventajas es que al encenderlas, necesitan unos minutos para dar su brillo máximo. Incluso, mal calibradas pueden encandillar al conductor del frente, algo que se considera una infracción a las normas.

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Luces LED

Tal vez la mejor opción calidad-precio de este listado. Son el tipo de iluminación estándar en la industria de hoy y están presentes en casi todos los autos nuevos del mercado actual. Sus prestaciones son ideales para todos.

A pesar de ser una de las que mejor ilumina el camino y de tener una vida útil larguísima, son de muy bajo consumo de energía. Además, su color blanco le permite dar iluminación de hasta 300 metros y hasta 30.000 horas de uso.

A diferencia de las dos opciones anteriores, estas se encienden de forma instantánea y no se calientan durante el uso. Eso sí, son más costosas que las dos anteriores y su mantenimiento no es tan sencillo y tiene un costo moderado.

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Luces láser

Siendo una tecnología no masificada en el negocio, las luces láser son la gama alta de este tipo de accesorios. Su tecnología estimula un fósforo con un láser (de allí su nombre) para generar una luz extremadamente intensa.

Es la iluminación más controlable y focalizada del mundo automotriz sin requerir un tamaño predeterminado, dando vía libre a hacer nuevos e innovadores diseños de faros para las marcas de autos premium en el mercado.

Energeticamente son las más eficientes; pueden iluminar hasta 600 metros y ofrecen hasta 50.000 horas de vida útil. Sin embargo, su precio es extremadamente elevado; solo está disponible en modelos de gama alta y, en caso de necesitar reemplazo, es muy complejo y hay pocos talleres que lo hagan.