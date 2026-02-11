Estas son las mejores marcas de carros en 2026 según la inteligencia artificial

El Model S y Model X dejarán de estar en la línea de producto de Tesla debido a su bajo volumen de ventas en comparación con los Model 3 y Model Y. Foto: Tesla

Las marcas de vehículos Tesla, Kia, Hyundai, BYD y Renault son las mejor valoradas por la inteligencia artificial (IA), según los datos del último estudio elaborado por Vipnet360 a través de su herramienta AIBrandpulse, siguiendo las recomendaciones generadas de sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot, entre otros.

La IA está transformando la manera en la que los consumidores acceden a la información, y la industria automotriz no es ajena a este cambio. Según el informe, cada vez más compradores incorporan las respuestas y recomendaciones de la IA en su proceso de decisión, lo que empieza a influir de forma directa en la percepción de marcas y modelos antes de la compra.

¿Cuáles son las marcas de carros más valoradas por la IA?

El análisis sitúa a Tesla a la cabeza con más del 15 % de la visibilidad total del sector. La marca no solo mantiene su estatus de referente tecnológico, sino que también marca el paso en autonomía real, eficiencia energética y gestión térmica de la batería.

En la segunda posición aparece Kia, una elección que la IA asocia con sensatez y balance. La firma coreana ha sabido combinar diseño atractivo, buenos niveles de equipamiento y una propuesta eléctrica e híbrida cada vez más competitiva.

Muy cerca se ubica Hyundai, reconocida por su fiabilidad y la solidez de su gama electrificada. La familia Ioniq se ha convertido en uno de sus mayores activos, destacando por su eficiencia, calidad de construcción y tecnología de 800 voltios en versiones específicas.

BYD consolida su avance en la cuarta posición, según el análisis, gracias a los precios competitivos de su oferta electrificada y cada vez más amplia de modelos, aunque aún arrastra ciertas reticencias por su corta trayectoria. Renault completa el grupo de marcas mejor valoradas por su accesibilidad en precios y su encaje en conductores que priorizan la conducción urbana y cotidiana.

La electrificación, en el foco de la IA

En este escenario, las recomendaciones generadas por sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot empiezan a tener más peso incluso en el proceso de decisión del comprador, fruto del perfil más tecnológico de futuro conductor de este tipo de vehículos.

Esta transformación del comportamiento del consumidor coincide con el fuerte crecimiento del mercado eléctrico en Colombia. Según los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y diciembre se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos en el país, lo que supone un aumento del 115 % frente al mismo periodo de 2024, una cifra que refleja un interés acelerado por la movilidad eléctrica.

En línea con este cambio, Álvaro Ramírez-Cárdenas, director de Vipnet360, ha señalado que la forma de buscar información ya no es la misma: “Buscar ya no consiste únicamente en introducir una consulta y explorar una lista de resultados. Cada vez más, el usuario espera una respuesta directa, contextualizada y accionable”.

