Estas son las nuevas reglas en horas extras para conductores de vehículos de carga

El Gobierno nacional puso la lupa sobre las condiciones laborales de quienes mueven gran parte de la carga por las carreteras del país. A través de una circular conjunta, los ministerios de Transporte y de Trabajo fijaron reglas claras sobre el pago de horas extras, las jornadas laborales y las responsabilidades que deben asumir las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos y quienes contratan estos servicios.

La medida busca cerrar vacíos en la relación laboral dentro del transporte de carga y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, se recuerda que los conductores vinculados al servicio público de carga tienen derecho, como mínimo, a un salario que remunere su jornada, al pago de horas extras y recargos cuando trabajen en horario nocturno, dominical o festivo, así como al reconocimiento de sus prestaciones sociales y a la afiliación completa al sistema de seguridad social, que incluye salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la dignidad del trabajo en el sector transporte: “Quienes conducen los vehículos de carga sostienen buena parte de la economía del país. No podemos hablar de competitividad si no garantizamos primero trabajo digno y condiciones seguras. Esta circular no crea nuevas obligaciones, pero sí deja claro que la ley se cumple: salario justo, seguridad social completa, jornadas respetadas y cero tolerancias a la precariedad”.

Asimismo, se establece que las empresas deben organizar la operación respetando los límites de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las pausas necesarias, teniendo en cuenta que la fatiga y el agotamiento son factores que inciden directamente en los siniestros viales.

De igual manera, se recuerda la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita identificar y controlar los riesgos asociados a la conducción. Esto incluye mantenimiento adecuado de los vehículos, dispositivos de seguridad en buen estado, seguros vigentes y capacitación permanente en normas de tránsito, prevención de riesgos y derechos laborales.