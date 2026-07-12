Publicidad

Home

Autos

Líderes del Mercado

Estos fueron los carros híbridos más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2026

El mercado de híbridos representó el 28,3 % de las matrículas en el país. Conozca los favoritos del mercado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
12 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
Toyota Corolla Cross 2025
Toyota Corolla Cross 2025
Foto: Nicolás Fernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

157.520 carros nuevos se matricularon en Colombia durante el primer semestre de 2026. La cifra, presentada por la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, se traduce en un crecimiento del 50,1 %, cuando se compara con las 105.006 registradas en el mismo periodo de 2025.

Durante los primeros seis meses del año, el mercado de híbridos tuvo una participación de mercado del 28,3 %, con 44.605 unidades. Este número representó un crecimiento del 74,6 %, frente a las 25.548 matrículas del periodo enero-junio de 2025.

Solo en junio se matricularon 8.441 vehículos híbridos en Colombia. En su mayoría, los carros con esta tecnología pertenecen al segmento SUV (37.651). El de automóviles ocupó el segundo lugar en ventas, con 6.298 unidades.

Video Thumbnail

El área metropolitana con el mayor número de matrículas de híbridos durante el primer semestre del año fue Bogotá, con 19.002. A la capital del país le sigue Medellín, con 7.485; Cali, con 4.295; Cúcuta, con 1.859; y Barranquilla, con un total de 1.334 unidades.

Los híbridos más vendidos en Colombia

Las marcas líderes en la venta de vehículos híbridos en Colombia durante los primeros meses del año fueron Suzuki, con 7.188; Toyota, con 6.849; Kia, con 5.637; Mazda, con 4.433; y Renault, con 3.539.

Más de Autos: Venta de carros en Colombia creció 50,1 % en el primer semestre de 2026.

Este es el top 10 de los híbridos más vendidos en Colombia durante el periodo enero-junio de 2026:

PosiciónModeloAcumulado enero-junio 2026
1Mazda CX-303.606
2Toyota Corolla Cross3.538
3Kia Sportage2.529
4Suzuki Swift2.468
5Kia Stonic2.397
6Ford Territory2.040
7Suzuki Dzire1.752
8Hyundai Kona1.706
9Suzuki Fronx1.635
10Renault Arkana1.459
Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda.nefernandez@elespectador.com

Temas recomendados:

Autos

AbiertoEE

Líderes del mercado

carros híbridos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.