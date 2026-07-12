Estos fueron los carros híbridos más vendidos en Colombia durante el primer semestre de 2026

Toyota Corolla Cross 2025 Foto: Nicolás Fernández

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157.520 carros nuevos se matricularon en Colombia durante el primer semestre de 2026. La cifra, presentada por la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, se traduce en un crecimiento del 50,1 %, cuando se compara con las 105.006 registradas en el mismo periodo de 2025.

Durante los primeros seis meses del año, el mercado de híbridos tuvo una participación de mercado del 28,3 %, con 44.605 unidades. Este número representó un crecimiento del 74,6 %, frente a las 25.548 matrículas del periodo enero-junio de 2025.

Solo en junio se matricularon 8.441 vehículos híbridos en Colombia. En su mayoría, los carros con esta tecnología pertenecen al segmento SUV (37.651). El de automóviles ocupó el segundo lugar en ventas, con 6.298 unidades.

El área metropolitana con el mayor número de matrículas de híbridos durante el primer semestre del año fue Bogotá, con 19.002. A la capital del país le sigue Medellín, con 7.485; Cali, con 4.295; Cúcuta, con 1.859; y Barranquilla, con un total de 1.334 unidades.

Los híbridos más vendidos en Colombia

Las marcas líderes en la venta de vehículos híbridos en Colombia durante los primeros meses del año fueron Suzuki, con 7.188; Toyota, con 6.849; Kia, con 5.637; Mazda, con 4.433; y Renault, con 3.539.

Más de Autos: Venta de carros en Colombia creció 50,1 % en el primer semestre de 2026.

Este es el top 10 de los híbridos más vendidos en Colombia durante el periodo enero-junio de 2026: