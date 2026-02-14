Estos fueron los carros híbridos y eléctricos más vendidos en Colombia en enero de 2026

En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos. De manera similar, en el caso de los vehículos híbridos, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y pick-ups. Foto: Kindel Media

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado automotor colombiano, impulsado por tecnologías limpias, continúa consolidando su participación en el país. Según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), enero de 2026 registró un crecimiento significativo en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos frente al mismo mes de 2025.

En el caso de los carros eléctricos, creció un 82,6 % con 1.758 unidades vendidas respecto al mismo mes del 2025. Representando el 8,8 % sobre el total de vehículos vendidos en enero. Por su parte, los híbridos alcanzaron 5.437 unidades matriculadas, con un crecimiento del 73 % en comparación con enero de 2025. Esta tecnología representó el 27 % del total del mercado automotor en el mismo periodo.

En cuanto a los segmentos, los SUV, automóviles y pick-ups concentraron la mayor demanda tanto en eléctricos como en híbridos.

Desde el análisis regional, las ciudades con mayor crecimiento en registros de vehículos eléctricos durante el primer mes del año fueron Armenia (343 %), Villavicencio (280 %) y Barranquilla (237 %). En híbridos, los mayores incrementos se registraron en Armenia (733 %), Belén de los Andaquíes (337 %) y Rionegro (238 %).

Le puede interesar: Colombia ocupa el tercer lugar en ventas de carros eléctricos e híbridos en Latinoamérica

Marcas y modelos de carros eléctricos más vendidos en Colombia

En dicho mes, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron BYD (42,2 %), Chery (12,7 %), GAC (5,2 %), Chevrolet (4,2 %) y Renault (4,1 %). Este conjunto concentró el 68,3 % del total de vehículos eléctricos matriculados durante el primer mes del año.

En cuanto a modelos, las cinco líneas más vendidas representaron el 52,8 % del total de eléctricos registrados en el país. El detalle por referencia fue el siguiente:

BYD Yuan Up: 389 unidades vendidas, con una participación del 22,1 % del mercado. Chery iCar: 211 unidades, equivalentes al 12 % del total. BYD Seagull: 164 registros, con una participación del 9,3 %. GAC Aion: 84 unidades, que representaron el 4,8 % del mercado. BYD Yuan Plus: 80 matrículas, con una participación del 4,6 % del total.

Marcas y modelos de carros híbridos más vendidos en Colombia

En el primer mes del año, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron Suzuki (17,7 %), Toyota (12 %), Mazda (10,8 %), Renault (10,8 %) y Kia (10,5 %). Este grupo concentró el 61,7 % del total de vehículos híbridos matriculados.

En cuanto a modelos, las cinco referencias con mayor participación representaron el 36,3 % del total del segmento en el mismo periodo. El detalle fue el siguiente:

Suzuki Swift: 528 unidades, con una participación del 9,7 %. Mazda CX-30: 480 unidades, equivalentes al 8,8 % del mercado. Toyota Corolla Cross: 425 unidades, con el 7,8 % de participación. Kia Stonic: 273 unidades, que representaron el 5 %. Renault Arkana: 269 unidades, con una participación del 4,9 %.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.