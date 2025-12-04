Estos fueron los carros más vendidos en noviembre de 2025

Foto: Kia

El mercado colombiano de automotores registró la matrícula de 23.791 carros nuevos en noviembre. El acumulado entre enero y el undécimo mes del año es de 224.070 unidades, un crecimiento del 27,6 % cuando se compara con las 175.622 del mismo periodo de 2024.

En noviembre, Bogotá fue la ciudad con mayor número de matrículas registradas, con 6.623. Medellín se ubicó en el segundo lugar de este rubro, con 3.756. Cali y Funza ocuparon el tercer y cuarto lugar, con 1.918 y 1.770, respectivamente. El top cinco lo cerró Bucaramanga, con 952.

El segmento del mercado que registró más matrículas fue el de los SUV, con 13.238 unidades en noviembre y 125.974 de acumulado en 2025. En segundo lugar, se encuentra el de automóviles, con 56.557 unidades durante el undécimo mes del año. En el tercero se ubicó el de pick-ups, con 14.668.

Renault fue la marca más vendida en noviembre, con 3.586 vehículos matriculados. Kia ubicó el segundo lugar, con 3.547, y Chevrolet el tercero, con 2.049. Mazda y Suzuki aparecen en el cuarto y quinto lugar, con 1.982 y 1.250 unidades respectivamente.

Entre enero y noviembre de 2025 Kia ha sido la marca más vendida en Colombia, con 30.150 matrículas. Renault es la segunda, con 29.879. Toyota aparece en la tercera plaza, con 22.045. Mazda y Chevrolet ocupan el cuarto y quinto lugar, con 19.100 y 18.857, respectivamente.

Los carros más vendidos en Colombia

Durante noviembre, Kia lideró el listado de las líneas con mayor número de matrículas de la mano de las 1.095 unidades vendidas del K3. Mazda CX-30 fue la segunda, con 933. La Renault Duster y el Kia Picanto ocuparon la tercera y cuarta plaza, con 885 y 857 unidades. Chevrolet Onix apareció en la quinta plaza, con 820.

El carro más vendido en Colombia durante 2025 -con corte a noviembre- es el Kia K3, con 8.758 unidades. El segundo es la Renault Duster, con 7.884. Mazda CX-30 es el tercero, con 7.778. Toyota Corolla Cross es el cuarto, con 7.192. El quinto lugar es para el Kia Picanto, con 6.500.