Estos son los errores de los conductores al llenar el tanque de gasolina

Llenar el tanque de gasolina es una tarea cotidiana para los conductores, pero lo que muchos no saben es que este sencillo acto puede implicar riesgos y consecuencias si no se realiza correctamente. A menudo, los errores cometidos durante este proceso pueden afectar no solo el rendimiento del vehículo, sino también la seguridad del conductor y de quienes lo rodean. Estos errores son evitables con un conocimiento adecuado y una atención cuidadosa a los detalles.

Según Primax Colombia, los tipos de gasolina más comunes son la corriente y la extra, diferenciándose principalmente por su índice de octanaje. Un combustible con mayor octanaje ofrece beneficios como un mejor desempeño del motor, mayor protección de sus componentes, menor consumo y reducción de emisiones, entre otros.

Al elegir el tipo de gasolina para un vehículo, es esencial seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al octanaje, ya que un octanaje inadecuado puede afectar el desempeño del motor y causar daños. “En Colombia, las gasolinas premium, como la Extra G-Prix de Primax, pueden alcanzar hasta 98 octanos o más. Un mayor octanaje garantiza un aprovechamiento más eficiente del combustible, lo que puede reducir el consumo hasta en un 3%, mejorar el rendimiento del motor y disminuir las emisiones contaminantes”, destacan los voceros de Primax.

En el caso de los vehículos diésel, optar por combustibles con aditivos de alta calidad, puede reducir el consumo de combustible hasta en un 2.5% y disminuir las emisiones contaminantes en un 25%.

Los errores más comunes que cometen los conductores al repostar gasolina

De acuerdo con el equipo de Primax Colombia, al repostar combustible, es fundamental seguir prácticas seguras para evitar riesgos y garantizar la seguridad. A continuación, se detallan los errores comunes que deben evitarse durante este proceso:

Mantener el motor encendido

Mantener el motor encendido en situaciones donde hay vapores de gasolina o una fuga de combustible puede ser extremadamente peligroso. El funcionamiento del motor genera calor y chispas, las cuales, al entrar en contacto con estos vapores, pueden provocar un incendio. Para minimizar este riesgo, es fundamental apagar el motor inmediatamente en estos escenarios, asegurando así una mayor seguridad y evitando potenciales incendios que podrían resultar de la combustión de vapores inflamables.

Llenar el tanque en exceso

Llenar el tanque de combustible en exceso es un error común que puede tener consecuencias perjudiciales. A pesar de la creencia de que una carga completa podría mejorar el rendimiento del combustible, en realidad, llenar el tanque más allá de su capacidad puede causar fugas y dañar el motor. Las estaciones de servicio están equipadas con mangueras que detienen automáticamente el suministro cuando el tanque alcanza su capacidad máxima para permitir la expansión de la gasolina. Por lo tanto, siempre es recomendable dejar un espacio adecuado en el tanque para evitar problemas asociados con el exceso de combustible.

Usar gasolina incorrecta

Utilizar un tipo de gasolina incorrecto para un motor específico puede ocasionar varios problemas negativos, tales como pérdida de potencia, ruidos inusuales, consumo excesivo de combustible e incluso dificultades para arrancar el vehículo. Estos síntomas pueden indicar que el octanaje del combustible no es el adecuado para el motor, lo que afecta la eficiencia y puede provocar un desgaste prematuro y problemas de mantenimiento costosos.

Es crucial tener en cuenta que estas señales también pueden estar relacionadas con el estado mecánico general del vehículo. Por lo tanto, es recomendable llevarlo a revisión en un taller especializado. Para asegurar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del motor, es fundamental seguir las especificaciones del fabricante en cuanto al tipo de gasolina a utilizar.

Mezclar gasolina extra con corriente

Mezclar gasolina extra con corriente es una práctica que algunos conductores adoptan, principalmente por motivos económicos, con la idea de que puede aumentar el octanaje del combustible. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, esta práctica no es recomendable.

Cada vehículo tiene especificado en su manual el tipo de gasolina que optimiza su funcionamiento. Al combinar estos dos tipos de combustible, se alteran las propiedades específicas de cada uno, lo que puede impedir que se obtengan los beneficios completos que cada gasolina ofrece individualmente.

Optar por gasolina de baja calidad

La calidad de la gasolina influye de manera significativa en el rendimiento del vehículo. Por ello, es crucial que los usuarios presten atención a la oferta de valor de cada marca y verifiquen si las estaciones de servicio cuentan con certificaciones que garanticen la calidad y cantidad del producto suministrado.

Los conductores deben estar atentos a señales de problemas relacionados con el combustible, como una disminución en la potencia o aumento en el consumo de gasolina.

Uso de dispositivos electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos, como el celular, mientras se carga combustible, es extremadamente peligroso. Aunque puede parecer inofensivo, incluso una pequeña chispa generada por estos dispositivos podría desencadenar un incendio en presencia de vapores de gasolina. Para garantizar la seguridad durante el proceso de carga, es fundamental evitar el uso de cualquier dispositivo electrónico y seguir las normas establecidas en las estaciones de servicio para prevenir riesgos innecesarios.

Fumar en la estación de servicio

Fumar en una estación de servicio representa un riesgo grave debido a la alta inflamabilidad de los vapores de gasolina. La presencia de una llama, por pequeña que sea, puede desencadenar un incendio o incluso una explosión. Por lo tanto, es crucial abstenerse de fumar en estas áreas y seguir las normas de seguridad para evitar situaciones peligrosas y garantizar la seguridad de todos los presentes.