Ford Mustang Dark Horse inicia su preventa en Colombia

La variante Dark Horse del Mustang tiene una de las configuraciones para mayor desempeño de la línea. Con un importante énfasis en la pista, los circuitos, esta opción del pony car funciona con un motor Coyote V8 -ocho cilindros y 32 válvulas-, el cual entrega una potencia de 500 caballos y hasta 567 Nm de torque.

Según la ficha, el Ford Mustang Dark Horse que ya esta disponible en Colombia tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en los 3.7 segundos. Se acopla a una transmisión automática de 10 velocidades.

Equipo Dark Horse

Parte de la configuración del Mustang Dark Horse que llegó al país incluye un sistema de suspensión adaptiva MagneRide, la cual también está presente en versiones como el Mach-1, el cual optimiza su rendimiento en pista.

De igual forma cuenta con un escape activo con ajuste de válvula que modifica el snido del motor. Usa frenos con calipers Brembo de seis pistones con sistema de enfriamiento, calza neumáticos Pirelli P-Zero de especificación 255/40 R19 adelante y 275/40 R19 atrás.

Dentro de la cabina

Según el fabricante, el Ford Mustang Dark Horse busca ofrecer “una experiencia de conducción y conectividad de vanguardia”. Así, el fabricante norteamericano incorporó en el vehículo un sistema multimedia con pantalla táctil de 13,2”, así como un panel de instrumentos digital de 12,4”, ambas son personalizables.

Al interior de la cabina, es un sistema firmado por Bang & Olufsen de 900 Watts con 12 parlantes y un subwoofer es el encargado del sonido. Hay conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Seguridad

El equipo de seguridad presente en el Ford Mustang Dark Horse incluye siete bolsas de aire, control crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de colisión con detección de peatones, frenado autónomo de emergencia frontal y en reversa, asistente de mantenimiento y centrado de carril, luces automáticas altas, monitoreo de pinto ciego, entre otras tecnologías presentes en el paquete Ford Co-Pilot 360.

Precio y garantía

El nuevo Ford Mustang Dark Horse llegó a Colombia después de su presentación en las 6 Horas de Sao Paulo, durante el Campeonato Mundial de Resistencia WEC. El vehículo inicia su preventa en el país, a un precio de $310’000.000. Su garantía es de tres años o 100.000 km.