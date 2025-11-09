Ford Territory llega a Colombia: SUV híbrido que promete hasta 1.200 km de autonomía

Ford Territory llega a Colombia. Foto: Ford

Híbrido no enchufable

La nueva Ford Territory que llegó a Colombia se suma al portafolio de vehículos híbridos totales o full hybrid que la marca norteamericana comercializa en el país. Con este tipo de tecnología comercializan líneas como F-150 y Escape.

El tren motor híbrido total que el fabricante dispuso en su nuevo SUV que se fabrica en China usa un motor turbo EcoBoost de 1.5 litros, una batería de 1.8 kWh y una caja automática DHT de dos velocidades. En total, entrega una potencia de 240 caballos y 545 Nm de torque. La marca promete una autonomía por tanque lleno de hasta 1.200 km.

Seguridad

Ford incluye en Territory su sistema de seguridad Co-pilot 360, que incluye control automático de luces altas, sistema de tráfico cruzado, sistema de información de punto ciego, cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, entre otros.

Además, el SUV cuenta con bolsas de aire para conductor, acompañante, laterales de tórax y cortina; ESP, TCS, anclajes para sillas de bebé LATCH, entre otros.

Equipo interior

En su interior, Ford dispuso de un sistema de audio Arkamys con controles en el volante y ocho parlantes. De igual forma, el centro multimedia se centra en una pantalla táctil de 12 pulgadas, el cual tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Suma un punto de carga inalámbrico para celulares, tapizao en cuero con tonos grises y negros, aire acondicionado bizona y techo panorámico eléctrico.

Territory desde afuera

El nuevo SUV de Ford en Colombia tiene unas dimensiones similares a las de la línea Escape. Fue fabricado con 4.685 mm de largo, 2.177 de ancho (con espejos),1.706 de alto y una distancia entre ejes de 2.726.

Su equipo exterior incluye barras en el techo horizontales, iluminación delantera y trasera con tecnología LED, encendido automático de faros, manijas cromadas, y una barra central en la parrilla también en LED.

Precio

La nueva Ford Territory tiene un precio de COP 169’000.000. Ya está disponible en las vitrinas de la marca en todo el país.