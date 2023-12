Ford y Comagro presentaron su primer taller móvil en Colombia. Foto: Cortesía Ford

Ford Colombia y Automotores Comagro presentaron su primer taller móvil en Colombia. Se trata de un vehículo que diseñado para ofrecer servicios de diagnostico y mantenimiento, con los instrumentos necesarios para este tipo de trabajos. Principalmente operará en Bogotá y sus alrededores.

El taller está fue construido tomando como base una Ford Ranger Chasis XL. La inversión del proyecto fue de $260′000.000 y su objetivo es ofrecer servicios de rotación de llantas, cambios de aceite, revisión de luces, cambios de batería, entre otros.

José Armando García, director general de posventa en Automotores Comagro, habló sobre este proyecto, sus características y como beneficia a los clientes del fabricante norteamericano.

¿Cómo nace la idea de un taller móvil?

El Taller Móvil es un concepto de servicio que Ford ya viene trabajando hace algunos años en países como Chile, México, España, Estados Unidos; La razón fundamental por la que Automotores Comagro incursiona en este modelo de negocio es poder ofrecer a todos nuestros clientes una alternativa de servicio diferente, diseñada para poder solucionar de manera efectiva las necesidades de aquellos clientes que por alguna razón prefieren ser atendidos en el lugar de su residencia o trabajo. Este modelo de atención nos permitirá ayudar a los clientes a cumplir el plan de mantenimiento recomendado por Ford Motor Company y asegurar el buen estado de su vehículo siempre. Nuestra visión en Automotores Comagro, es darles a los clientes la mayor prioridad, considerándolos como los protagonistas de nuestro negocio, por eso cada día nos esforzamos en generar nuevas opciones de productos/servicios basadas en innovación, con el propósito de garantizar la mejor experiencia.

¿Qué beneficios encuentran sus clientes con este taller móvil?

Los clientes podrán realizar sus mantenimientos, diagnósticos, revisiones con la misma confianza, seguridad y garantía de nuestros talleres autorizados; con el principal beneficio de no tener que desplazarse hacia un taller o interrumpir su rutina laboral. Esto implica evidentemente, ahorros en combustible, tiempos por desplazamiento, menor huella de carbono.

¿A quiénes beneficia?

En principio a compañías propietarias de flotas y empresas de Renting; serán las principales beneficiadas pues les resolvemos un tema operativo logístico de asegurar el buen estado de los vehículos sin tener que parar sus operaciones. Pero también a personas naturales que por alguna razón no puedan o no quieran desplazarse hasta el taller para realizar sus mantenimientos.

¿Cómo pueden requerir y adquirir sus servicios?

Los servicios se pueden programar a través del Call Center de Automotores Comagro, PBX: 601 652 89 00 o Whatsapp: 316 5627329; Estas son las mismas líneas que hoy atienden el agendamiento a nuestros talleres.

El horario en el que el Taller Móvil prestará sus servicios será de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y sábados de 7:00 AM a 1:00 PM; horarios que podrán ir cambiando de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes; buscamos brindarle al cliente la flexibilidad para que realice sus servicios, no solo sin desplazarse grandes distancias, sino también en los horarios más convenientes para él.

¿Qué costos tiene acceder a los servicios del carro taller?

Las tarifas no tendrán diferenciación respecto a nuestros servicios actuales en taller, nuestra intención es permitir que los clientes cumplan con el plan de mantenimiento de sus vehículos como si estuviesen siendo atendidos en nuestras instalaciones; cómo valor agregado de nuestro servicio sin interrumpir sus rutinas diarias. Los costos por mantenimiento serán informados durante el agendamiento, ya que estos varían según el vehículo y kilometraje de cada cliente de acuerdo a las matrices de operaciones definidas por Ford Colombia.

¿En qué ciudad está disponible?

Está planeado en principio que la unidad Taller Móvil Ford, opere en todo Bogotá y sectores aledaños de la sabana; lo importante es asegurar la correcta programación de citas por localidades o zonas, para asegurar efectividad bajo programación de. En la medida en que el servicio vaya teniendo acogida de nuestros clientes iremos ampliando zonas de cobertura; el objetivo de Automotores Comagro es poder asegurarles a nuestros clientes que dónde su vehículo Ford necesite un servicio de posventa, podremos llevar el taller hasta su locación para brindarle una experiencia de mantenimiento, conveniente, ágil y personalizada.