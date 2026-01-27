Freno de motor: ¿qué es y cuándo conviene hacerlo?

Su uso es especialmente recomendable al descender pendientes pronunciadas, donde la resistencia del motor ayuda a controlar la velocidad y evita sobrecargar los frenos. Foto: freepik

El freno de motor es uno de esos conceptos que muchos conductores han escuchado, pero que no siempre se aplica con plena conciencia. Aparece en bajadas prolongadas, en curvas cerradas o cuando se busca un mayor control del vehículo sin depender todo el tiempo del pedal del freno. Bien utilizado, puede marcar la diferencia entre una conducción más segura y un desgaste innecesario de algunos componentes.

Para definirlo mejor, los expertos de Ford señalan que esta acción busca reducir la velocidad del vehículo utilizando poco o nada el pedal del freno, y consiste en bajar las marchas de forma progresiva —por ejemplo, de quinta a cuarta y así sucesivamente hasta llegar a segunda— para aprovechar la retención natural del motor. Este principio también aplica en algunos vehículos automáticos, dependiendo del tipo de transmisión y sus modos de manejo.

El freno de motor en carros de combustión

En los vehículos a gasolina y diésel, el freno de motor se da de manera casi automática. Es el propio funcionamiento del motor el que genera esa resistencia que ayuda a disminuir la velocidad sin tocar el pedal del freno. Cuanto más corta sea la marcha seleccionada y más alto vaya el régimen del motor, más evidente será esa sensación de retención del carro.

Ahora bien, la forma de aplicar el freno de motor varía según el tipo de transmisión. En los vehículos con caja manual, el conductor debe actuar directamente sobre el embrague y la palanca para reducir la marcha. Una vez hecho esto, basta con soltar el pedal del embrague para sentir cómo el vehículo empieza a desacelerar de forma progresiva.

En los automáticos, el proceso cambia, ya que algunos permiten hacerlo con levas detrás del timón y otros cuentan con posiciones en la palanca que simulan un manejo secuencial.

El freno de motor en carros híbridos y eléctricos

Con la llegada de la electrificación, el concepto tradicional de freno de motor evolucionó hacia lo que hoy se conoce como frenada regenerativa. La finalidad sigue siendo la misma (reducir la velocidad sin depender únicamente del freno), pero el proceso cambia.

En los carros híbridos (HEV y PHEV) , al soltar el acelerador, el motor eléctrico entra en funcionamiento como generador. Esto permite recuperar energía que se envía a la batería, al tiempo que se genera una retención que ayuda a controlar la velocidad del vehículo de manera progresiva.

En los vehículos eléctricos, este efecto es más marcado y, además, ajustable. Muchos modelos permiten regular el nivel de retención mediante levas o modos de conducción, hasta llegar a sistemas que facilitan la llamada conducción “one pedal”, donde el uso del freno convencional se reduce al mínimo.

Beneficios de frenar con motor

Según los especialistas de Ford, el uso del freno de motor ofrece varias ventajas durante la conducción:

Disminuye el desgaste de los componentes del sistema de frenos.

Reduce el consumo de combustible.

Contribuye al alargamiento de la vida útil del clutch o embrague.

Mejora el control del vehículo en descensos prolongados.

Ayuda a mantener una velocidad más estable.

Disminuye el riesgo de sobrecalentamiento de los frenos.

Favorece una conducción más anticipada y suave.

