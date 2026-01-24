Plazos para renovar la licencia de conducir en Colombia 2026: ¿qué pasa si se vencen?

Para este año, muchos conductores tendrán que pasar nuevamente por este proceso. Foto: redes

La licencia de conducción es el documento que habilita legalmente a una persona para manejar en las vías del país. Para obtenerla, es necesario cumplir con una serie de condiciones relacionadas con la seguridad vial, la capacidad física y los conocimientos técnicos exigidos. Su vigencia y el proceso de renovación están definidos por el Código Nacional de Tránsito, que establece ciertas reglas para garantizar que los conductores conserven las condiciones mínimas para circular de manera segura.

Para este año, muchos conductores tendrán que pasar nuevamente por este proceso. En algunos casos, la renovación será obligatoria por la edad del titular; en otros, por el tipo de licencia o por el momento en que fue expedida. Esto cobra especial relevancia en las licencias para servicio público, que cuentan con controles más estrictos y plazos más cortos frente a las de uso particular.

En el caso de circular con la licencia vencida, puede generar multas económicas, inmovilización del vehículo y complicaciones mayores si se ve involucrado en un siniestro vial, especialmente cuando entran en juego las aseguradoras.

Licencias que vencen en 2026: ¿a quiénes les corresponde renovarlas?

En el caso de licencias para vehículos de uso particular, como automóviles o motocicletas, los plazos de renovación varían según la edad:

Conductores entre 18 y 59 años: En este grupo, la licencia tiene una vigencia de diez años. Por eso, quienes la obtuvieron o renovaron en 2016 deberán realizar nuevamente el trámite en 2026.

Conductores entre 60 y 79 años: A partir de los 60 años, la vigencia se reduce a cinco años. Esto implica que las licencias expedidas o renovadas en 2021 llegarán a su vencimiento en 2026.

Conductores de 80 años o más: Para este rango de edad, la renovación es anual.

Quienes se dedican al transporte de pasajeros o mercancías están sujetos a controles más estrictos, debido al nivel de responsabilidad que asumen en la vía.

Menores de 65 años: En estos casos, la licencia tiene una vigencia de tres años. Así, los conductores que renovaron o expidieron su documento en 2023 deberán hacerlo nuevamente en 2026.

Mayores de 65 años: La renovación es obligatoria cada año.

Estos son los requisitos para renovar la licencia de conducción

Tanto para sacar la licencia por primera vez como para renovarla, los conductores deben pasar por una evaluación que permita comprobar que están en condiciones físicas y mentales adecuadas para conducir. Este proceso se realiza a través de sistemas tecnológicos y herramientas médicas autorizadas, con el objetivo de verificar que la persona cuenta con las capacidades necesarias para circular de forma segura.

Entre los aspectos que son evaluados durante este trámite se encuentran:

La capacidad visual y la correcta orientación auditiva.

La agudeza visual y el campo de visión.

Los tiempos de reacción y la recuperación ante situaciones de encandilamiento.

La coordinación entre las acciones de acelerar y frenar.

La coordinación motriz general del conductor.

La capacidad para diferenciar colores y percibir correctamente referencias horizontales y verticales.

Este certificado médico no solo es obligatorio para quienes renuevan su licencia, sino también para los conductores que buscan cambiar la categoría de su permiso, por ejemplo, al pasar de un vehículo de uso particular a uno de servicio público. Con esto claro, las autoridades buscan garantizar que todas las personas que conducen en Colombia hayan sido evaluadas bajo criterios técnicos y de seguridad definidos por la normativa vigente.

