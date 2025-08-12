Gac Aion V: nueva camioneta eléctrica en Colombia con hasta 602 km de autonomía. Foto: Sunny.Lau

Mediano en dimensiones

El nuevo Gac Aion V es el vehículo eléctrico de mayores dimensiones del fabricante chino en Colombia. Esta SUV cuenta con una longitud de 4.605 mm, 1.876 de ancho y 1.686 de alto. Su distancia entre ejes es de 2.775 mm y tiene la capacidad de albergar hasta a cinco pasajeros.

Su distancia al suelo está en los 171 mm y anuncia una capacidad de almacenamiento en el maletero de 427 litros, expandibles a 978, al abatir el espaldar de la segunda fila de asientos. Llegó en dos versiones.

Equipo

El equipo presente en el nuevo Gac Aion V que llegó a Colombia incluye llantas de aleación de aluminio de 19”, cuerpo lumínico en tecnología LED, manija de puerta oculta, barras en el techo y parabrisas trasero desempañante.

Adentro, parte del equipo incluye panel de instrumentos digital con pantalla táctil de 8,88”. Otra, de 14,6” funciona como eje del centro multimedia. Funciona con nueve parlantes, ofrece conectividad con Apple CarPlay y tiene un sistema de cámaras 2D, 3D Y 360°.

Aion V 500

El nuevo Aion V 500 que llegó a Colombia funge como versión de entrada a la línea. Para este caso, el fabricante dispuso una batería de 64,5 kWh, la cual le permite alcanzar un rango por carga completa de hasta 505 kilómetros, según el ciclo NEDC (protocolo europeo).

El componente eléctrico permite que el Aion V 500 genere en el eje delantero una potencia de 181 caballos, así como un torque de hasta 240 Nm. La siguiente versión suma potencia y kilómetros a su nivel de autonomía.

Aion V 600

La versión con mayor equipo de la línea lleva el nombre de Aion V 600. Esta opción, además de sumar equipo -como asientos en cuero mesa auxiliar en la segunda fila de asientos, asientos de conductor y pasajero con masaje, entre otros- usa una batería de 75,26 kWh.

El componente eléctrico le permite llevar su autonomía hasta los 602 kilómetros (NEDC). Según la ficha, su potencia llega hasta los 201 caballos, mientras que el torque se mantiene en los 240 Nm. En ambos casos, la aceleración de 0 a 100 km/h está en los 7,9 segundos.

Seguridad y precios

El nuevo Gac Aion V incluye 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción, Adas, entre los que se encuentra el control crucero adaptativo, asistencia de crucero integrada, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, alerta de cambio de carril, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de colisión trasera, entre otros.

Precios:

Aion V 500: $126’000.000.

Aion V 600: $136’000.000.