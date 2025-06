Así es el GAC Aion Y Plus en Colombia: un monovolumen eléctrico líder en espacio

Foto: Cortesía GAC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Llamativo, en medio de un segmento que usa el adjetivo como bandera. Se nutre de otros más comunes, populares, que se leen y escuchan repetidamente, como familiar, amplio, moderno... Lo cierto es que es un monovolumen eléctrico de origen chino, que es su descripción más literal y precisa.

Resaltando sus puntos diferenciales, hay que decir que el GAC Aion Y Plus es quizás el más mesurado de los cero emisiones del mercado. No por falta de caballos o ausencia de torque, la impresión —que enmarca en gran medida sus conclusiones al volante— reposa en esa entrega progresiva de potencia al presionar su pedal derecho.

Funciona con una batería de litio-ferrofosfato de 63,2 kWh. Un motor ubicado en el eje delantero transmite 200 caballos de potencia y unos inmediatos 225 Nm de torque. La ficha anuncia una autonomía hasta de 490 kilómetros —según ciclo NEDC—, la cual, claro, dependerá de los hábitos de manejo, la carga del vehículo y la geografía del lugar donde transite.

Simple

Tanto adentro como afuera, hay una sobriedad que se resume en simpleza. En su parte frontal contrasta un cuerpo lumínico en tecnología LED, compuesto por siete luces que en diferentes direcciones simulan, según el fabricante, las alas de un ángel. La limpieza de ese frontal limpio carente de parrilla se interrumpe con un punto de cristal que funge de cámara y se ubica un par de centímetros encima de la placa.

Un poco más de lo mismo a los costados. Aunque esta es quizá su perfil más llamativo ante los ojos del curioso, no solo por esa silueta tipo monovolumen —con la que rememora una carrocería cada vez menos común en el mercado—, sino por unos pasos de rueda —esa protección que separa el neumático (215/55 R17) de la carrocería— en un plástico color plata.

El GAC Aion Y Plus no necesita ángulos pronunciados, líneas que generen formas llamativas ni la impresión de robustez para llamar la atención. Es llamativo por su —ya reiterativa en este artículo— carrocería y las dimensiones que auguran un generoso espacio interior: 4.535 mm de largo, 1.870 de ancho, 1.650 de alto y una distancia entre ejes de 2.750.

Para sus ocupantes, la cantidad de luz que ingresa a la cabina es llamativa. Es la forma de su carrocería la que le permite incluir un panorámico, techo corredizo y vidrios laterales de amplias dimensiones que favorecen su iluminación natural. Para la noche, el fabricante incluyó luces ambientales.

Adentro, el vehículo integra una pantalla de 14,6 pulgadas, que sigue la tendencia de la mayoría de EV del mercado, ubicando allí las opciones de configuración de navegación, audio, la selección del modo de manejo —son cuatro: Eco, Normal, Sport y I-Pedal— y el ajuste de los espejos.

Lo cierto es que el componente exige varios minutos o quizás horas de uso para que los usuarios se familiaricen con sus funciones. Incluye aplicaciones propias y otras opciones que no lo hacen el centro multimedia más intuitivo del mercado. Como panel de instrumentos, la marca china incorporó otra pantalla, LCD de 10,25 pulgadas, que expresa la cantidad de energía recargada, el consumo, la distancia y la velocidad, entre otros aspectos. Aion reemplazo la palanca de cambios por un selector de marchas ubicado en la palanca detrás del volante.

Experiencia, seguridad y precio

Al volante, el GAC Aion Y Plus es menos reactivo que los eléctricos de su mismo rango de precio. Esto no significa que sea lento; en realidad, requiere un par de segundos para entregar ese empuje que genera cabeceos y que otras líneas entregan de inmediato. Un punto a favor de quienes están haciendo la transición a un cero emisiones, pues lo asemeja más al funcionamiento de un carro a gasolina. Ahora bien, esa sensación se reduce al seleccionar el modo de manejo Sport. Allí, el GAC Aion Y Plus es un eléctrico más. Reactivo, dinámico y llamativamente firme al transitar por curvas a velocidades de 60 a 80 km/h.

Resalta su insonorización: aún en movimiento y en carretera, pocos sonidos exteriores llegan al habitáculo. También, la visibilidad de la persona al volante. Lo mismo, su completo sistema de cámaras, que permite estacionar en espacios reducidos con facilidad.

Y, claro, su espacio. Es fiel a la ficha. Puede transportar a cinco personas sin mayor dificultad. El piso plano bajo la segunda fila es clave y permite que tres personas se ubiquen allí de forma cómoda sin tener que adoptar posturas extrañas para sentarse. Su baúl es de 400 litros.

En seguridad, incluye seis bolsas de aire, anclajes Isofix, ABS, ESP, EBD, alarma de cinturón de seguridad, auto hold, control crucero, control de tracción, sensores de estacionamiento y monitoreo indirecto de presión de los neumáticos, entre otros aditamentos.

Más de Autos: Así es el nuevo Chery EQ7: el primer eléctrico de la marca en Colombia.

El GAC Aion Y Plus es un eléctrico único en su tipo en Colombia. La opción para quienes priorizan el espacio interior y están interesados en la movilidad eléctrica, con un producto que supere las propuestas enfocadas en lo urbano o un carro con más de 420 kilómetros de autonomía. Su precio es de $118’000.000.