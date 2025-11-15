GAC lanzó su marca de lujo Hyptec y presentó la nueva HT en el Salón del Automóvil

El Hyptec HT se caracteriza por un diseño de corte futurista que incorpora puertas traseras tipo “alas de gaviota”. Foto: Cortesía GAC

GAC completó su primer año de operaciones en Colombia y aprovechó la ocasión para presentar oficialmente el Hyptec HT “Alas de Gaviota”, la variante de mayor desempeño del nuevo SUV de lujo totalmente eléctrico de la marca. Con este anuncio, el modelo se introduce formalmente en el mercado colombiano.

La revelación tuvo lugar en el Salón del Automóvil 2025, escenario en el que GAC participa por segunda vez con la totalidad de sus marcas y que funcionó como vitrina para mostrar su apuesta más reciente dentro del segmento de vehículos eléctricos de gama alta.

Así es el nuevo eléctrico de lujo de GAC

Según la marca, el Hyptec HT se caracteriza por un diseño de corte futurista que incorpora puertas traseras tipo “alas de gaviota”, un recurso que combina estética y practicidad al facilitar el acceso a la parte posterior del vehículo.

En el interior, el modelo integra un sistema de infoentretenimiento conformado por pantallas de 14,6” y 8,8”, además de conectividad inalámbrica compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

En cuanto al desempeño, la versión Alas de Gaviota utiliza un motor eléctrico de 241 caballos de fuerza y ofrece una autonomía cercana a 529 km bajo el estándar NEDC. A esto se suma un conjunto amplio de sistemas de asistencia y seguridad orientados a reforzar la protección de los ocupantes y facilitar la conducción en diferentes escenarios.

Esta configuración se presenta en el Salón del Automóvil únicamente bajo pedido y tiene un precio de COP $200.000.000.

Por su parte, la versión Hyptec-HT, con un valor de COP $169.990.000, ofrece una autonomía de 529 kilómetros, un motor de 241 caballos de potencia y 355 Nm de torque, además de una batería de 72,7 kWh. En el interior incorpora acabados en cuero Nappa y madera natural, techo panorámico, sillas reclinables con descansa pies tipo avión y un sistema de sonido envolvente compuesto por 22 parlantes.

Primer aniversario de la marca en Colombia

Según Ana Luna Carreño, directora de Mercadeo de GAC Motor Colombia, la marca cierra su primer año en el país con un periodo de crecimiento sostenido. Entre los principales datos destaca:

300 vehículos vendidos en su primer año de operación.

Seis vitrinas inauguradas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pasto.

Tres nuevas aperturas previstas para los próximos meses.

Siete modelos nuevos lanzados en el mercado: Aion Y Plus, Emzoom, Emkoo, Aion ES, Aion V, Aion UT e Hyptec HT.

“Este primer aniversario confirma que la visión de democratizar la movilidad eléctrica era el camino correcto. Hoy cientos de colombianos han confiado en nosotros. Esto apenas comienza”, afirmó Carreño.

De acuerdo con la directora, la movilidad eléctrica no solo redefine la manera en que nos movemos, sino también la forma en que se concibe el futuro urbano, la sostenibilidad y el bienestar. “Respondemos a la necesidad de esa población que quiere y necesita contar con vehículos eléctricos destacados por su diseño, desempeño y confort a un precio accesible que están transformando el mundo”, concluyó Carreño.

