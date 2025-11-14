Zeekr 7X llega a Colombia en tres versiones: ¿qué precio tiene?

Puede pasar del 10 % al 80 % de su batería en apenas 10 minutos. Foto: Cortesía Zeekr

Del 14 al 23 de noviembre, Corferias se convierte en el epicentro del Salón del Automóvil de Bogotá 2025, la muestra más importante del sector automotor colombiano. En esta nueva edición, Zeekr, la marca premium 100 % eléctrica del grupo Geely, representada en el país por Astara, llega con una propuesta sólida: el lanzamiento oficial del nuevo Zeekr 7X, su SUV más avanzado.

De acuerdo con José Luis Porras, Brand Manager de Zeekr Colombia, el Salón del Automóvil representa una plataforma clave para acercar la marca al público nacional. “Después de un año de presencia en el país, este evento nos permite mostrar quiénes somos: una marca centrada en el diseño, la tecnología y en ofrecer una experiencia de conducción superior. Queremos que cada visitante sienta lo que significa conducir el futuro, hoy”, afirma el directivo.

Para Porras, Colombia es uno de los mercados más dinámicos y prometedores de la región en materia de movilidad eléctrica. El crecimiento sostenido en el segmento de lujo y las políticas de transición energética confirman que el país es el escenario ideal para consolidar la expansión de Zeekr en Latinoamérica.

“El nuevo modelo debería impulsar de manera significativa nuestras ventas, aportando cerca del 40 % de la participación de la marca en el corto plazo y fortaleciendo nuestra posición dentro del segmento de lujo eléctrico. Nuestra meta es superar el 20 % de participación hacia 2026”, destaca Porras.

Sin embargo, reconoce que el principal desafío está en ampliar la red de carga pública y mantener incentivos estables que continúen impulsando la adopción de vehículos eléctricos. “Desde Zeekr y Astara, estamos comprometidos con apoyar este desarrollo mediante inversiones, alianzas estratégicas y tecnología de punta que aceleren la transición energética en el país”, puntualiza.

¿Qué novedades trae este eléctrico?

Entrando en materia, el 7X entrega hasta 630 caballos de potencia combinada, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.8 segundos en la versión Flagship AWD, y ofrece una autonomía de hasta 615 km en su variante Premium RWD bajo el ciclo WLTP.

Según la marca, el 7X se ha convertido en el vehículo eléctrico con la carga más rápida en Colombia. Con la infraestructura adecuada, puede pasar del 10 % al 80 % de su batería en apenas 10 minutos durante pruebas reales, alcanzando picos superiores a 480 kW.

La experiencia de conducción también sube de nivel gracias a elementos como la suspensión Zeekr Magic Carpet, los frenos Akebono, la tracción integral inteligente y los faros Matrix LED adaptativos, que supone mejoras en la seguridad para distintos tipos de terreno.

Ya en el interior, este SUV adopta el concepto de “living roomonwheels”, combinando conectividad y lujo. Sus asientos con masaje, ventilación y calefacción, la tapicería en cuero Nappa, el techo panorámico y el sistema de sonido Dolby 7.1.4 con 21 parlantes y 2.160 W (ajustado por inteligencia artificial) aportan una experiencia de confort.

En materia tecnológica, equipa una pantalla central mini-LED 3.5K de 16 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, reconocimiento facial, conectividad inalámbrica con CarPlay y Android Auto, y el sistema de asistencia Zeekr AD, que integra 12 funciones semiautónomas.

El modelo se ofrece en los colores Gris Tecno, Blanco Cristal, Verde Selva, Negro Phantom y Azul Egeo, y cuenta con una garantía de 5 años o 120.000 km, junto a 8 años o 160.000 km para la batería de alto voltaje.

Versiones y precios

El Zeekr 7X hará su presentación oficial el 20 de noviembre durante el Salón del Automóvil de Bogotá, en el Pabellón 6, stand 1. La marca tendrá disponibles tres configuraciones para el mercado colombiano:

Sport RWD : COP $249.990.000

Premium RWD : COP $279.990.000

Flagship AWD: COP $319.990.000

