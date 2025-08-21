Geely Riddara RD6 llegó a Colombia: eléctrica con hasta 455 km de autonomía

Geely Riddara RD6 llegó a Colombia. Foto: Geely

Tres versiones

La nueva Geely Riddara RD6 -que en otros mercados se conoce con el nombre de Radar- está disponible en Colombia en tres versiones. Dos de ellas cuentan con tracción en las cuatro ruedas: Horizon Air 4×4 y Horizon Ultra 4×4, mientras que el modelo de entrada se conoce como Air 4x2, generando el movimiento desde el eje trasero.

Se trata de una pick-up mediana, con 5.260 mm de largo, 1.900 de ancho y 1.880 de alto. Ofrece una capacidad volumétrica de 1.200 litros, su capacidad de arrastre en los modelos 4x4 es de 3.000 kg, 2.500 para la 4x2; y su capacidad de carga en todas las versiones es de 1.030 kg.

Tren motor eléctrico

Geely Riddara RD6 llegó a Colombia con una batería de 68 kWh, con 373 km de autonomía, 268 caballos de potencia, 384 Nm de torque y una aceleración de 0 a 100 km/h en su versión de entrada, Air 4x2.

La opción Horizon Air 4×4 usa una batería de 73 kWh y tienen una autonomía de 424 km. La Horizon Ultra 4×4 incluye una de 86 kWh que lleva su rango a los 455 km. Ambas opciones entregan una potencia de 422 caballos y 595 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 4.3 segundos.

Alma SUV

A diferencia de las pick-up de trabajo, la nueva Geely Riddara RD6 que llegó al país fue concebida con una estructura de carrocería tipo monocasco, en vez de chasís. De hecho, está inspirada en la SUV de la marca Okavango.

Así, el fabricante chino propone un producto que busca ser espacioso y que ofrezca una conducción suave y confortable. Para esto, incluyó también una suspensión delantera tipo McPherson y un independiente tipo multi link para la trasera.

Equipo dentro y fuera de la cabina

El equipo presente en el exterior de la Geely Riddara RD6 incluye un sistema lumínico en tecnología LED Matrix, función de luces diurnas del mismo tipo, espejos abatibles de forma electrónica para las versiones tope de gama, barra de techo, protector de platón, sunroof panorámico, rines de aleación de aluminio de 18” y neumáticos de medida 235/60/R18.

Al interior de la Geely Riddara RD6 se encuentra un centro multimedia con pantalla de 14,6”, sistema de sonido con ocho altavoces, calefacción y ventilación para el asiento del conductor, freno de mano electrónico, sistema Autohold, volante forrado en cuero, asientos en eco cuero, punto de carga inalámbrico, entre otros.

Seguridad y precios

El paquete de seguridad incluye cámara de 360°, ESP, TCS, dos bolsas de aire, monitoreo de presión de los neumáticos, control de ascenso y descenso en pendiente, advertencia de colisión frontal, detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, advertencia de colisión trasera, sensor de lluvia, advertencia de apertura de puerta, entre otros.

La marca es representada en Colombia por Casa Toro S.A.

Geely Riddara RD6 Air 4×2: 160’000.000.

Geely Riddara RD6 Air 4×4: $190’000.000.

Geely Riddara RD6 Ultra 4×4: $225’000.000.