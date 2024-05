Guía para estacionar un carro de forma correcta

Experto de la Academia Centro de Enseñanza automovilística CEA, comparte los consejos para evitar problemas al estacionar el carro en diferentes situaciones

En un mundo en el que el tráfico y el espacio para parquear son cada vez más desafiantes para un conductor, dominar el estacionar un carro de forma adecuada se vuelve cada vez más necesario. En respuesta a esta demanda, consultamos con un experto en técnicas de conducción, que menciona los fundamentos básicos hasta las técnicas avanzadas para estacionar en cualquier situación difícil.

Para Andrés Felipe Melo, coordinador en técnicas de conducción del Centro de Enseñanza automovilística CEA, estacionar correctamente no solo es esencial para la seguridad vial, sino que también ayuda a mantener un flujo de tráfico adecuado y evitar posibles multas.

“Según el Código Nacional de Tránsito y Transporte (CNTT), al estacionar de manera longitudinal, se debe mantener una distancia no mayor a 30 cm del bordillo y ubicarse al menos a 5 metros de la intersección. Esto es crucial, ya que estacionar cerca de los cruces puede obstruir la visibilidad y entorpecer el flujo vehicular”, señala.

A continuación, el experto ofrece las siguientes indicaciones para estacionar el vehículo de manera segura:

Ojo con estacionar en pendientes

Melo advierte que estacionar en pendientes no es recomendable y está prohibido en cualquier área de la ciudad que no sea un parqueadero autorizado o una zona designada para estacionamiento, según lo establece el Código Nacional de Tránsito y Transporte (CNTT). El artículo 76 del CNTT constituye que no se debe estacionar en lugares como puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en sus accesos, debido a los riesgos significativos que representa para la seguridad.

Estacionar en reversa

De acuerdo con el experto, para estacionar en reversa de manera segura, es crucial seguir varios pasos: primero, verificar cuidadosamente los espejos retrovisores; segundo, encender las luces estacionarias o intermitentes al menos a una distancia mínima de 30 metros antes de realizar la maniobra. Esto permite que los conductores que vienen detrás estén al tanto de sus intenciones y puedan reaccionar adecuadamente, asegurando una maniobra segura y sin contratiempos.

Después, se puede iniciar con la maniobra de reversa lentamente, girando el volante en la dirección deseada mientras monitorea el entorno con los espejos y, si es posible, con la cámara de reversa. Melo recomienda mantener una velocidad mínima para tener mayor control del vehículo.

A medida que el vehículo se alinea con el espacio de estacionamiento, ajuste el ángulo del volante según sea necesario. Una vez estacionado, es importante asegurarse de que el vehículo esté centrado en el espacio y se puede terminar la maniobra colocando el vehículo en “P” (en el caso de transmisiones automáticas) o en primera marcha (para transmisiones manuales), y es necesario no olvidar activar el freno de mano para mayor seguridad.

Importancia del freno de mano al estacionar en una subida

Aunque se desaconseja estacionar en pendientes, subidas o pasos elevados, mencionados anteriormente, es importante entender la utilidad del freno de mano en situaciones donde detenerse en una colina es inevitable.

Sin embargo, “si el conductor se encuentra conduciendo en una pendiente con tráfico intenso, mantener un buen punto de equilibrio entre el embrague y el acelerador es suficiente para controlar el vehículo. Si el conductor desea añadir una capa adicional de seguridad, puede optar por utilizar el freno de mano, aunque personalmente no lo considero necesario. En mi opinión, esto resalta la importancia de fomentar buenas prácticas en la conducción, las cuales pueden contribuir significativamente a una experiencia de manejo más segura y fluida”, destaca.

Estacionar en paralelo

De acuerdo con Melo, para estacionar en paralelo de manera eficiente y segura, es esencial seguir ciertas técnicas. Se recomienda que el vehículo no supere los 20 cm de distancia del bordillo y el uso de las luces intermitentes o de estacionamiento antes de iniciar la maniobra ayuda a alertar a otros conductores sobre las intenciones del conductor.

Para estacionar en paralelo, siga estos pasos:

Reduzca la velocidad y busque un espacio adecuado.

Utilice el espejo retrovisor y active la señal de giro hacia la dirección en la que va a estacionar.

Coloque su vehículo al lado del vehículo delantero que está frente al espacio de estacionamiento.

Alinee su vehículo con el vehículo de adelante, asegurándose de dejar suficiente espacio detrás para maniobrar.

Retroceda suavemente, manteniendo un ángulo de 45 grados con respecto a la acera.

Gire el volante completamente hacia la dirección de la acera y continúe retrocediendo hasta que su vehículo esté correctamente estacionado.

Factores y pasos clave para estacionar de manera segura en un parqueadero público

Para Melo, al elegir un lugar de estacionamiento en un parqueadero es fundamental tener en cuenta varios factores críticos. En primer lugar, es esencial evaluar las vías de acceso al parqueadero para asegurar que sean adecuadas y convenientes. En segundo lugar, se debe considerar la aglomeración peatonal y la presencia de biciusuarios en la ubicación del parqueadero, ya que un alto volumen de tráfico peatonal y de bicicletas puede aumentar el riesgo de accidentes y dificultar las maniobras de estacionamiento.

Al realizar la maniobra en un estacionamiento público, es preferible hacerlo en retroceso. Este método permite una mejor salida del vehículo en caso de emergencia. Durante la maniobra, se debe realizar una verificación cuidadosa utilizando la triangulación de los espejos retrovisores: consiste en ajustar los espejos laterales y el espejo central de tal manera que se cree un “triángulo” de visión que cubra todas las áreas alrededor del vehículo y mantener la velocidad al mínimo posible para garantizar la seguridad de todos los involucrados.