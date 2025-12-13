Guía para vender un carro usado en Colombia: trámites y requisitos

Antes de poner un vehículo a la venta, es necesario asegurarse de que toda la documentación esté en regla. Foto: Pexels

Vender un carro usado en Colombia puede ser un proceso más sencillo de lo que parece, siempre que se conozcan los pasos correctos. Desde reunir los documentos correctos hasta comprender cómo funcionan los traspasos y las plataformas digitales, cada paso es importante para que la venta se realice de manera rápida, segura y sin inconvenientes.

Requisitos para vender un carro en Colombia

Antes de poner un vehículo a la venta, es necesario asegurarse de que toda la documentación esté en regla. Uno de los documentos esenciales es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que protege a todas las personas involucradas en un accidente. Este debe estar vigente al momento de la venta. Además, los vehículos con más de cinco años de antigüedad deben contar con la Revisión Técnico-Mecánica al día, otro requisito obligatorio.

No menos importante son los impuestos del vehículo. Un vehículo con obligaciones fiscales pendientes no puede ser vendido, por lo que estos pagos deben estar regularizados antes de iniciar cualquier traspaso.

Tanto el vendedor como el comprador deben estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Por último, se debe verificar que el vehículo y ambas partes no tengan multas de tránsito pendientes, ya que esto también puede bloquear el proceso de venta.

¿Cómo vender un carro usado en Colombia?

Vender un carro usado en Colombia se puede hacer de diferentes maneras, según lo que más convenga al propietario. Entre las opciones más comunes están publicar el vehículo en redes sociales, en clasificados digitales o en periódicos. Una vez que aparezcan interesados, es necesario negociar el precio, coordinar pruebas de manejo y permitir que el carro sea inspeccionado antes de cerrar el acuerdo.

Cuando se haya llegado a un acuerdo, el siguiente paso es formalizar la venta mediante un contrato de compraventa y realizar el traspaso de propiedad del vehículo.

Para esto, se requieren algunos documentos:

Formulario de Solicitud de Trámites del Registro Nacional Automotor

Contrato de compraventa

Documento de identidad original

Pago del impuesto vehicular

Recibo de pago de la Retención en la Fuente

Pago de los derechos del trámite

El Formulario de Solicitud de Trámites del Registro Nacional Automotor se puede obtener de manera gratuita en la Ventanilla Única de Servicios, sin intermediarios. Por su parte, el contrato de compraventa puede conseguirse en notarías o directamente en línea, a través de la misma plataforma de servicios.

