Nuevas ofertas laborales de Tesla en Colombia: así puede postularse

La marca estadounidense inició operaciones en Colombia con dos de sus modelos más emblemáticos: el Model 3 y el Model Y.

Tesla confirmó su aterrizaje en Colombia hace algunas semanas, una noticia que marcó un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica en el país. La marca inició operaciones con dos de sus modelos más emblemáticos: el Model 3, un sedán eléctrico, y el Model Y, un SUV que se ha posicionado como uno de los vehículos más demandados dentro de su portafolio.

A partir de esta llegada, la compañía también abrió la puerta a nuevas oportunidades laborales en diferentes áreas. Las primeras vacantes se concentraron en Bogotá y Medellín, donde Tesla está consolidando su presencia y fortaleciendo su equipo de trabajo.

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Gerente de preparación del vehículo

Este puesto lidera un equipo responsable de garantizar que cada vehículo cumpla con los estándares de calidad antes de llegar al cliente. Entre sus funciones están coordinar las operaciones diarias, establecer metas individuales y grupales, planificar tareas operativas, controlar presupuestos y colaborar con otros departamentos para evaluar el desempeño del equipo.

Requisitos para postularse:

Experiencia mínima de tres años liderando equipos en sectores de servicio.

Habilidades de comunicación y capacidad para resolver problemas.

Disponibilidad para trabajar horarios extendidos.

Asesor de piezas

Encargado de atender consultas de talleres autorizados, gestionar órdenes de piezas y brindar apoyo en procesos técnicos. La interacción con talleres de carrocería es constante, por lo que la empresa busca personal con orientación al servicio al cliente y conocimientos técnicos.

Requisitos para postularse:

Entre 1 y 3 años de experiencia en la industria automotriz o áreas relacionadas.

Conocimiento de técnicas, herramientas y materiales usados en reparación de vehículos.

Experiencia en logística o proyectos automotores, con fluidez en español e inglés.

Asesor de entrega

Su misión principal es acompañar a los clientes durante la compra y entrega del vehículo, optimizando la eficiencia operativa. Entre sus tareas están preparar documentos financieros y de tránsito, coordinar citas de entrega y colaborar con el equipo para garantizar la mejor experiencia.

Requisitos para postularse:

Al menos un año de experiencia en atención al cliente.

Proactividad, organización y buenas habilidades de comunicación escrita y verbal.

Licencia de conducción vigente.

Disponibilidad para trabajar en horarios nocturnos, fines de semana y festivos.

Manejo de Microsoft Office y herramientas CRM.

Técnico de servicio

Los técnicos son piezas indispensables en los centros de servicio, encargados de diagnosticar y reparar todos los carros de Tesla. También deben documentar las intervenciones y colaborar con el equipo de ingeniería para mejorar procesos y productos.

Requisitos para postularse:

Conocimientos básicos de inglés.

Habilidades informáticas en Excel y Word.

Licencia de conducción vigente.

Gerente de entregas

Responsable de supervisar todas las entregas en un mercado específico, gestionar metas individuales y de equipo, planificar operaciones del centro de entregas y coordinar la formación de especialistas. También actúa como enlace para resolver dudas de clientes y controlar gastos operativos y de personal.

Requisitos para postularse:

Pregrado en operaciones o gestión, o experiencia mínima de cuatro años en el área.

Licencia de conducción vigente y permisos de trabajo en Colombia.

Competencias en sistemas empresariales y análisis de métricas de desempeño.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Las aplicaciones se realizan directamente a través de los canales oficiales de Tesla. Quienes deseen participar en el proceso pueden ingresar al portal de empleos de la compañía, buscar el cargo de su interés y completar el formulario con sus datos personales y su hoja de vida.

Otra alternativa es aplicar desde la página oficial de Tesla en LinkedIn, donde también se publican las vacantes activas y se actualizan los perfiles solicitados.

