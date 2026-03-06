¿Hasta dónde se debe llenar el tanque de gasolina del carro? Este error común lo daña

Los surtidores de las estaciones de servicio se detienen de forma automática cuando se alcanza la capacidad adecuada. Foto: Freepik

Tanquear gasolina es una de las rutinas más comunes para cualquier conductor, pero hacerlo sin prestar atención puede traer algunas consecuencias. Existe la idea de que llenar el tanque un poco más de lo normal ayuda a que el carro rinda durante más tiempo. Sin embargo, ese exceso de combustible puede terminar afectando algunos componentes del vehículo y generar gastos que se pueden evitar.

De acuerdo con Primax Colombia, los tanques de combustible están diseñados para trabajar con un nivel específico. Por esa razón, los surtidores de las estaciones de servicio se detienen de forma automática cuando se alcanza la capacidad adecuada. Esto permite dejar un pequeño espacio dentro del tanque para la expansión de la gasolina y evitar problemas.

¿Cómo cargar gasolina de forma correcta?

Una vez entendido que llenar el tanque de más no es buena idea, vale la pena repasar cómo hacerlo correctamente. Según explica Primax Colombia, se trata de un proceso sencillo, pero conviene seguir algunos pasos básicos desde el momento en que se llega a la estación de servicio.

Lo primero es apagar el motor antes de iniciar la carga, luego se abre la tapa del tanque y se selecciona el tipo de combustible indicado por el fabricante, ya sea gasolina o diésel. También es importante confirmar que la manguera del surtidor corresponda al combustible correcto.

Mientras se realiza la carga, lo recomendable es dejar que el surtidor se detenga por sí solo. Cuando se escucha el primer “clic”, significa que el tanque alcanzó el nivel adecuado. A partir de ahí, intentar agregar más combustible es justamente lo que puede causar inconvenientes. Para terminar, basta con cerrar bien la tapa del tanque antes de volver a encender el vehículo.

Recomendaciones para tanquear

Desde Primax Colombia comparten algunos consejos para tener en cuenta en el proceso de reabastecimiento: