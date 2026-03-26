La Ford Territory Trend Híbrida llegó a Colombia

Ford Territory Trend Híbrida. Foto: Ford

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La nueva Ford Territory Trend Híbrida fue presentada en Colombia. Se trata de la variante de entrada al portafolio del SUV que promete hasta 1.200 kilómetros de autonomía por tanque, tiene fabricación china y llegó al país durante el último trimestre de 2025.

La Territory Trend Híbrida funciona con el bloque turbo de 1.5 litros que incorporan las demás variantes del modelo (240 caballos de potencia y 545 Nm de torque). Su equipo incluye asientos en eco-cuero con ajuste eléctrico, doble pantalla táctil, climatización automática bizona, apertura sin llave, entre otros.

Su equipo de seguridad incluye el Ford Co-Pilot 360 el cual suma tecnologías para la protección de los usuarios y peatones como seis bolsas de aire, punto ciego, cámara trasera. Su precio es de COP 149.000.000.

Presentan la Ford App

De igual forma, Ford anunció el lanzamiento de la Ford App en Colombia. Se trata de una plataforma digital inteligente que busca conectar al usuario con el vehículo. Se activa en más de 13.000 vehículos que se han comercializado en el país desde 2023.

La nueva Ford App recolectará y analizará los datos de sus usuarios para “transformar la relación entre la marca y sus clientes”. Esta tecnología recolectará información relacionada con el uso del carro, los patrones de comportamiento de sus usuarios, entre otros.

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Según Paula Perrotta, Customer Experience & Ford App Senior Manager para Ford Suramérica, “con esa información podemos anticiparnos a sus necesidades, enviarle recordatorios de mantenimiento personalizados, ofrecerle beneficios relevantes y crear una experiencia única para cada persona”.