Hyundai y General Motors avanzan en el desarrollo de cinco nuevos carros para 2028

Foto: Óscar Pérez

Hyundai y General Motors han confirmado el inicio de un ambicioso programa para diseñar y fabricar sus primeros cinco vehículos desarrollados de manera conjunta, un paso clave dentro de la alianza estratégica anunciada previamente entre ambas compañías.

El plan contempla la creación de cuatro modelos destinados a los mercados de Centroamérica y Sudamérica: un SUV compacto, un sedán, una camioneta pickup y una pickup mediana. Todos ellos estarán diseñados con la flexibilidad de incorporar sistemas de propulsión de combustión interna o tecnologías híbridas. A esta lista se suma una camioneta comercial totalmente eléctrica enfocada en el mercado de Norteamérica.

Las proyecciones de ambas empresas apuntan a que, una vez que la producción alcance su capacidad total, las ventas anuales de estos modelos podrían superar las 800.000 unidades. La distribución de responsabilidades técnicas también está definida: GM se encargará del desarrollo de la plataforma para camiones de tamaño mediano, mientras que Hyundai liderará la ingeniería de la plataforma para vehículos compactos y furgonetas eléctricas.

Si bien compartirán plataformas, cada marca mantendrá su identidad visual y de diseño, desarrollando interiores y exteriores exclusivos para sus respectivos portafolios. Este enfoque busca maximizar la eficiencia productiva y, al mismo tiempo, preservar el ADN de cada fabricante.

Los trabajos de diseño e ingeniería de los nuevos modelos destinados a los mercados de América Central y del Sur ya están en marcha, con un lanzamiento previsto para 2028. En el caso de la furgoneta comercial eléctrica, su producción se llevará a cabo en Estados Unidos a partir de ese mismo año.

José Muñoz, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Company, destacó que la colaboración estratégica con General Motors permitirá a la marca ofrecer valor y opciones a sus clientes en varios segmentos y mercados. Según Muñoz, la presencia combinada de ambas compañías en Norteamérica y Sudamérica facilita la entrega de vehículos con diseños atractivos, altos estándares de calidad, seguridad prioritaria y tecnología alineada con las demandas del consumidor.

Por su parte, Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM y director global de compras y cadena de suministro, explicó que los vehículos anunciados están enfocados en los segmentos más importantes de América Central y del Sur, además del mercado comercial de América del Norte. Amin subrayó que esta alianza permitirá poner más opciones a disposición del cliente de forma más ágil y a menor costo, aprovechando las fortalezas complementarias y la escala conjunta de ambas empresas.

El acuerdo contempla además la implementación de iniciativas conjuntas de abastecimiento en América del Norte y del Sur, que abarcarán materiales, transporte y logística. También se evalúa la cooperación en la adquisición de materias primas, componentes y sistemas complejos.

En el ámbito de la sostenibilidad, Hyundai Motor y GM han acordado explorar la producción y uso de acero con bajas emisiones de carbono, como parte de su compromiso con una fabricación más responsable con el medioambiente. Tras la firma del acuerdo en septiembre de 2024, las compañías continúan analizando nuevos programas de desarrollo conjunto para mercados globales, así como oportunidades en diferentes sistemas de propulsión, incluyendo motores de combustión interna, tecnologías híbridas, soluciones eléctricas a batería y celdas de combustible de hidrógeno.

