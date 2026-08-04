Impermeables para moto: cuáles sí funcionan con los aguaceros en Colombia

Existen diferencias importantes entre los modelos diseñados para la conducción y aquellos pensados para otros usos. Foto: FP Accesorios

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En Colombia, donde un recorrido puede comenzar con un cielo despejado y terminar bajo un fuerte aguacero, contar con un buen impermeable para moto va más allá de la comodidad. Sin embargo, no todos los impermeables ofrecen el mismo nivel de protección. De acuerdo con una guía publicada por la empresa especializada en accesorios y equipamiento para motociclistas FP, existen diferencias importantes entre los modelos diseñados para la conducción y aquellos pensados para otros usos.

Según los expertos, muchos de los modelos convencionales fueron fabricados para caminar o para un uso ocasional, por lo que no están preparados para soportar la velocidad, el viento y el movimiento constante que implica conducir una moto. La empresa explica que un impermeable que no fue diseñado para motociclistas puede permitir filtraciones de agua, deteriorarse más rápido e incluso generar incomodidad durante el recorrido.

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Qué materiales ofrecen una mejor protección

Por un lado, el PVC es uno de los más utilizados porque ofrece una alta resistencia al agua, soporta mejor el desgaste provocado por el viento y dura más.

Otra alternativa es el poliéster recubierto, un material más liviano y flexible que facilita su almacenamiento y puede ofrecer una buena protección en recorridos cortos, siempre que cuente con un recubrimiento de calidad.

Según la empresa especializada, un aspecto clave es evitar materiales demasiado delgados, ya que con el uso pueden aparecer filtraciones, sobre todo en las costuras o en las zonas donde hay más fricción.

También surge una pregunta: ¿Los impermeables desechables funcionan?

Los impermeables tipo poncho o desechables son una opción económica y fácil de transportar, pero son considerados como una solución temporal. Según la empresa, estos modelos presentan varias limitaciones cuando se utilizan sobre una moto. Entre ellas menciona su baja resistencia al viento, la poca durabilidad de los materiales y el riesgo de que las telas sueltas puedan engancharse con algunas partes de la moto.

¿Cómo cuidar un impermeable para que dure más?

Según Sequoia Speed, empresa que fabrica impermeables para motociclistas en Bogotá, una de las principales recomendaciones es dejar secar la prenda al aire libre una vez termine el recorrido. Guardarla cuando aún está húmeda genera aparición de malos olores y daña el material.

La compañía también aconseja evitar el lavado en lavadora y almacenar el impermeable en el morral o estuche diseñado para su transporte, reduciendo así el riesgo de que el material se rasgue al permanecer junto a otros objetos que suelen llevarse en el baúl de la motocicleta.

Además, Sequoia Speed señala la importancia de revisar el estado de las costuras al menos cada tres meses, este es uno de los puntos donde aparecen las primeras filtraciones de agua y que pierda su efectividad.

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Recomendación final

A su turno, FP recomienda al momento de comprar un impermeable para moto revisar estos aspectos: