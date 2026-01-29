Industria de motos en Colombia proyecta un crecimiento sostenido en 2026

Más de 2,6 millones de familias en Colombia dependen directamente de la economía de la motocicleta. Foto: Cortesía Royal Enfield

La industria de motos en Colombia cerró 2025 con un balance positivo y encara 2026 con expectativas de estabilidad en sus niveles de actividad. Las proyecciones del sector indican que la motocicleta continuará teniendo un papel relevante en la movilidad, la generación de empleo y el acceso al trabajo en distintas regiones del país.

Durante 2025 se matricularon cerca de 1,1 millones de motos nuevas, y para 2026 la expectativa es mantener un ritmo similar. De cumplirse esta proyección, el parque automotor superaría los 14 millones de motocicletas registradas en el RUNT. Para Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, este comportamiento no se explica solo por el crecimiento del mercado, sino por un cambio estructural en la manera en que millones de colombianos acceden al trabajo, al transporte y a nuevas oportunidades económicas.

Hoy, más de una tercera parte de los motociclistas —principalmente de los estratos 1, 2 y 3— utiliza su moto de forma exclusiva como herramienta de trabajo. Actividades como comercio, mensajería, domicilios y prestación de servicios dependen diariamente de este vehículo, que se ha vuelto necesaria para la productividad en distintos sectores de la economía.

De acuerdo con cifras de la industria, más de 2,6 millones de familias en Colombia dependen directamente de la economía de la motocicleta. Para muchas de ellas, este vehículo no es solo un medio de transporte, sino su principal y, en numerosos casos, único sustento, en un país donde más de 5,5 millones de hogares cuentan hoy con al menos una moto.

Un estudio reciente de la Universidad de los Andes señala que muchas personas eligen la moto por la agilidad y flexibilidad que ofrece en el diario vivir. Además, encuestas como Bogotá Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos revelan que el 88 % de los ciudadanos se siente satisfecho con la motocicleta como medio de transporte, ubicándola como el mejor evaluado en percepción ciudadana.

¿Cómo ha evolucionado la seguridad vial frente al aumento de motos en Colombia?

La industria señala que el crecimiento del parque de motocicletas en Colombia ha estado acompañado de avances relevantes en materia de seguridad vial. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aunque cada año circulan más motocicletas en el país, la proporción de siniestros por vehículo ha venido disminuyendo.

Para García, el sector es consciente de que la seguridad vial continúa siendo un reto prioritario. Actualmente, la siniestralidad asociada a motociclistas representa cerca del 60 % del total de los siniestros viales, una cifra que obliga a reforzar las estrategias de prevención desde una mirada integral, técnica y basada en evidencia.

En esa línea, la industria prevé para 2026 un incremento en la inversión destinada a programas de formación y prevención, que alcanzará los 300 mil dólares, un 10 % más que en 2025.

“La motocicleta que actualmente se ensambla en Colombia es un vehículo más seguro. El crecimiento del mercado nos compromete aún más a seguir invirtiendo en innovación y en educación vial, en campañas como El Destino Es Volver y Movemos Colombia, para que cada trayecto sea más seguro y que para cada motociclista el destino siempre sea volver”, concluyó García de la Andi.

