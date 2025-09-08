Inició el Salón de Múnich 2025 marcada por la rivalidad entre Europa y China

Este evento no solo se centra en la exhibición de vehículos, sino que también abarca soluciones de infraestructura, desarrollos de software y nuevas tendencias que están definiendo el futuro del sector. Foto: IAA Mobility

Hoy se inaugura una nueva edición del Salón del Automóvil de Múnich 2025, uno de los eventos más influyentes para la industria automotriz a nivel internacional. Hasta el domingo 14 de septiembre, la ciudad alemana será escenario de encuentro entre fabricantes europeos y asiáticos, que presentarán sus novedades más recientes en materia de electrificación, digitalización y movilidad sostenible.

Con más de cien años de trayectoria, aunque bajo su formato actual desde 2021, el Salón de Múnich busca consolidar en esta edición su papel como plataforma integral de movilidad. Este evento no solo se centra en la exhibición de vehículos, sino que también abarca soluciones de infraestructura, desarrollos de software y nuevas tendencias que están definiendo el futuro del sector.

Los organizadores estiman la participación de más de 750 empresas de 110 países distintos, así como la asistencia de alrededor de 500.000 personas entre visitantes y delegados. Más del 55% de los expositores provienen de fuera de Alemania, lo que evidencia la dimensión internacional del evento. Entre ellos sobresale la presencia de fabricantes asiáticos, cada vez más interesados en consolidar su posición en el mercado europeo.

La edición de este año está planteada como la vitrina de una “nueva era de la movilidad”, con la sostenibilidad y la innovación tecnológica como ejes centrales de gran parte de las presentaciones. En este marco, Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, participará como uno de los principales ponentes. A partir de su experiencia en la alta competencia y en proyectos vinculados con el medioambiente, compartirá su visión sobre los desafíos de la movilidad en los próximos años.

La agenda incluye también el espacio denominado IAA Experience, donde 15 expositores ofrecerán la posibilidad de probar 25 vehículos de conducción autónoma. Marcas como Audi, BYD, Ford, Hyundai, Kia, Porsche y Volkswagen pondrán a disposición sus últimos modelos para que los visitantes experimenten de primera mano estas tecnologías.

El salón será además escenario de lanzamientos globales. Según Jürgen Mindel, director general de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, las novedades que se presentan en Múnich demuestran la capacidad de la industria para enviar una señal de fortaleza y visión de futuro.

Estas son las principales apuestas que marcarán el Salón de Múnich 2025:

Opel, su apuesta por velocidad y electrificación

En esta edición, Opel centra su propuesta en la combinación de velocidad, energía eléctrica y emociones. La marca presentará el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo y el Opel Mokka GSE, ambos como parte de la submarca GSE enfocada en modelos eléctricos de alto rendimiento.

El grupo Stellantis, propietario de Opel, también tendrá protagonismo a través de Leapmotor, su ‘joint venture’ en China, que presentará en primicia los modelos B05 y B10. Este último resalta por ofrecer una autonomía cercana a los 600 kilómetros en ciclo combinado, una cifra competitiva dentro del mercado eléctrico.

El regreso de los nombres icónicos de Volkswagen

Volkswagen apuesta por recuperar parte de su herencia. La marca anunció que los nombres históricos de modelos como el Polo, el Polo GTI y el Cross volverán a estar presentes, ahora integrados a la familia eléctrica ID. El primer lanzamiento será el ID. Polo, previsto para 2026, con el que la firma busca conectar su tradición con la movilidad eléctrica del futuro.

Cupra: un showcar con visión de futuro

La firma española mostrará el Cupra Tindaya showcar, un prototipo que adelanta la evolución de su lenguaje de diseño. Su nombre está inspirado en la montaña volcánica Tindaya, en Fuerteventura, como símbolo de fuerza y carácter.

BMW, la era de la ‘Neue Klasse’

BMW presentará las primeras novedades de su nueva generación de eléctricos conocida como Neue Klasse, con el BMW iX3 como principal protagonista. Este modelo marca un salto tecnológico que impactará en toda la gama de la marca, sin importar el sistema de propulsión utilizado.

Además, se exhibirán otros vehículos como el BMW i4, i5, i7 e iX, junto con las versiones híbridas enchufables BMW X3 30e xDrive y BMW M5 Touring.

MINI, parte del grupo, también tendrá un espacio destacado con el estreno mundial de dos modelos de exhibición JCW, presentados en la plaza de Lenbachplatz (Alemania).

Un nuevo comienzo para Audi

Para Audi, el salón representa el inicio de una etapa renovada. La compañía mostrará el Audi Concept C, un deportivo biplaza totalmente eléctrico que destaca por su diseño minimalista, una firma lumínica de cuatro elementos y un interior enfocado en la simplicidad. El modelo tiene previsto llegar al mercado en 2027, combinando la experiencia de un descapotable con la solidez de una carrocería cerrada.

La marca también presentará el nuevo Audi Q3 Sportback, que admite carga rápida en corriente continua de hasta 50 kW.

Renault y el regreso del Clio renovado

El fabricante francés llevará al salón la sexta generación del Clio, un modelo emblemático desde su lanzamiento en 1990. La nueva versión llega con un enfoque renovado dentro de la estrategia de electrificación de Renault.

BYD apuesta por la autonomía en sus carros

Entre los fabricantes asiáticos, BYD busca consolidar su entrada en Europa con el estreno del Seal 6 DM-i, un modelo equipado con la tecnología híbrida enchufable Dual Mode. Su autonomía máxima combinada alcanza hasta 1.505 kilómetros bajo el ciclo de pruebas WLTP, posicionándose como una de las cifras más altas en el mercado.

El modelo estará disponible en dos variantes de carrocería: sedán de tres volúmenes y familiar Touring, lo que marca además la entrada de BYD en el segmento de los vehículos familiares en el mercado europeo.