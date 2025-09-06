Hero presenta su línea de scooters en Colombia con tres modelos Xoom

El escenario fue transformado en una pasarela en la que moda, diseño y movilidad se dieron la mano, ofreciendo un ambiente distinto al de un lanzamiento tradicional. Foto: Cortesía Hero

Hero eligió el Centro de Convenciones Julio César Turbay en Cartagena para introducir su nueva línea de scooters Xoom en Colombia. El escenario fue transformado en una pasarela en la que moda, diseño y movilidad se dieron la mano, ofreciendo un ambiente distinto al de un lanzamiento tradicional. Con esta presentación, la marca inicia su entrada en el segmento de scooters con tres modelos de 110 cc, 125 cc y 160 cc, una categoría que viene creciendo dentro del mercado nacional.

La primera en llegar a las vitrinas es la Hero Xoom 110, que se ubica como la opción de entrada a la gama. Este scooter equipa un motor monocilíndrico de 110 cc con carburador, capaz de entregar 8 caballos de potencia a 7.250 rpm y un torque de 8,7 Nm a 5.750 rpm. Su funcionamiento se gestiona a través de una transmisión automática CVT, pensada para simplificar la conducción en entornos urbanos.

El scooter se sostiene sobre ruedas de 12 pulgadas en ambos ejes y tiene un peso de 97 kilogramos. Cuenta con suspensión telescópica en la parte delantera y un monoamortiguador trasero, mientras que la altura del asiento, de 770 mm, permite que distintos tipos de usuarios accedan con comodidad. En cuanto a los frenos, combina un disco delantero con un tambor trasero, respaldados por el sistema CBS, que distribuye la fuerza para mejorar la seguridad en frenadas de emergencia.

La Hero Xoom 110 ya se comercializa en Colombia con un precio de lanzamiento de $6.990.000.

Durante el evento de lanzamiento, El Espectador habló con David Aponte, director de mercadeo de Hero Colombia, quien explicó que la nueva marca Xoom fue concebida para responder a las necesidades de los usuarios urbanos que buscan desplazarse a diario de manera práctica, sin complicaciones y con el respaldo de una transmisión automática.

Según Aponte, la propuesta apunta a un perfil de conductor que no necesariamente está familiarizado con motocicletas de gran tamaño o alto desempeño, sino que prefiere soluciones simples y funcionales. A este enfoque se suma un diseño atractivo y tecnologías que refuerzan aspectos clave como seguridad, confianza y economía. “El estilo, la comodidad y la eficiencia son las prioridades de quienes se identifican con Xoom, y eso es lo que Hero quiere ofrecer en este segmento”, señaló el directivo.

En el caso de la Xoom 110, primer modelo disponible en las vitrinas del país, Aponte subrayó dos desarrollos tecnológicos que marcan diferencia frente a otros scooters del mismo rango. El primero es el sistema i3S (Idle Stop-Start System), que detiene automáticamente el motor en paradas prolongadas, como semáforos o intersecciones, para reducir el consumo de combustible. Esta función, explicó, contribuye a una mayor eficiencia en los recorridos urbanos, ya que cada detención se convierte en un momento de ahorro.

El segundo avance corresponde a las luces automáticas de giro, integradas al sistema de iluminación. Estas se encienden de manera independiente al girar el manillar hacia la izquierda o la derecha, proyectando un haz adicional que mejora la visibilidad del camino en curvas o maniobras. De acuerdo con Aponte, este recurso incrementa la seguridad del conductor, ya que ofrece una iluminación más precisa que la de un faro fijo.

Colombia, eje estratégico en la expansión de Hero

El lanzamiento de Xoom en Cartagena también permitió conocer el papel que juega Colombia dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía. Mónica Delgado, CEO de Hero Motos Colombia, explicó que el país se ha convertido en un escenario clave, no solo para la marca, sino para toda la industria de las dos ruedas en la región.

“Colombia es un mercado muy importante. Este año se proyecta un cierre cercano al millón de unidades vendidas, lo que lo hace atractivo para cualquier fabricante que busque crecer en Latinoamérica”, señaló Delgado. Agregó que el comportamiento del sector en Colombia suele tener repercusión directa en países vecinos como Ecuador, Perú, Chile o Argentina, donde la industria sigue de cerca las estrategias publicitarias y comerciales desarrolladas en el país.

En ese contexto, la ejecutiva destacó que el objetivo de Hero con la familia Xoom es consolidar su penetración en el mercado local y acompañar el crecimiento de la categoría de scooters. “La meta planteada es alcanzar entre 8 % y 10 % de participación, para completar alrededor de 15.000 motos anuales”, puntualizó Delgado.

Sobre el plan de lanzamientos, Delgado adelantó que la siguiente en llegar será la Xoom 125 cc, prevista para el primer trimestre del próximo año, mientras que la Xoom 160 cc arribará después, completando así la oferta de la nueva línea en un plazo de seis a ocho meses.

