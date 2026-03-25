Instalan tres puntos de carga gratuitos para carros eléctricos en la Sabana de Bogotá

El servicio no se limita a carros eléctricos. También podrán recargar motocicletas, patinetas eléctricas e incluso dispositivos móviles como celulares y computadores. Foto: CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, más conocida como la CAR, puso en marcha tres estaciones de carga gratuita para vehículos eléctricos en la Sabana de Bogotá. El proyecto arranca en municipios estratégicos de Sabana Centro y abre la puerta a una red más amplia que se irá expandiendo en el territorio.

Las nuevas electrolineras están ubicadas, una en la sede regional de Zipaquirá, en el barrio Algarra I, otra más en el Aula Ambiental Abierta Embalse del Neusa y la tercera en el Aula Ambiental Abierta Puente Sopó.

Según explicó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, el reto no es solo hablar de transición energética, sino facilitarla. De acuerdo con el funcionario, hoy existe un déficit superior al 50% en infraestructura de carga para vehículos eléctricos, lo que obliga a pasar del discurso a la inversión.

Para la CAR, estas estaciones buscan cerrar parte de esa brecha y, al mismo tiempo, reducir emisiones contaminantes en una región donde la movilidad sostenible empieza a ganar terreno.

Carga gratis para vehículos eléctricos y con energía limpia en la Sabana ⚡🌱.



Habilitamos tres electrolineras solares en Zipaquirá y Sopó para impulsar la movilidad sostenible.



ℹ️ Más info: https://t.co/XBVHZ9T6Rm pic.twitter.com/p9hm3kvEBQ — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) March 21, 2026

¿Cómo funcionan las estaciones?

Uno de los puntos más llamativos es que las estaciones operan con paneles solares, pero mantienen tiempos de carga similares a los de una electrolinera convencional.

Una carga completa puede tomar hasta seis horas. Sin embargo, para facilitar el acceso, Ballesteros señaló que el servicio estará disponible por turnos de hasta dos horas por usuario. En ese lapso, un vehículo puede recuperar entre 30 y 40 kilómetros de autonomía, suficiente para desplazamientos urbanos o trayectos cortos en la Sabana.

El servicio no se limita a carros eléctricos. También podrán recargar motocicletas, patinetas eléctricas e incluso dispositivos móviles como celulares y computadores.

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Una inversión que busca escalar

La primera fase del proyecto demandó una inversión cercana a 1.700 millones de pesos. El impacto esperado calcula que beneficiará a más de 200.000 habitantes de la región, además de las más de 150.000 personas que cada año visitan los parques y aulas ambientales de la CAR en Sabana Centro.