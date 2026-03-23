Estaciones de carga para movilidad eléctrica “made in Colombia”: así se ve este panorama

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

Mientras los vehículos eléctricos comienzan a abrirse camino en Colombia, la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento avanza a otro ritmo, más lento, más fragmentado.

En esa distancia entre la demanda y la realidad encontró su origen MubOn, una compañía colombiana que decidió no limitarse a instalar cargadores, sino a construir un ecosistema alrededor de la recarga.

Según Nelson David Padilla, fundador y CEO, el problema nunca fue únicamente la falta de equipos. “Muchos usuarios tenían dudas sobre dónde cargar, cómo pagar o qué...