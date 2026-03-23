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Estaciones de carga para movilidad eléctrica “made in Colombia”: así se ve este panorama

El auge de los carros eléctricos en Colombia avanza, pero no lo hace solo; detrás aparece un desafío que aún busca respuesta: dónde y cómo cargarlos.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
23 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

Mientras los vehículos eléctricos comienzan a abrirse camino en Colombia, la infraestructura necesaria para acompañar ese crecimiento avanza a otro ritmo, más lento, más fragmentado.

En esa distancia entre la demanda y la realidad encontró su origen MubOn, una compañía colombiana que decidió no limitarse a instalar cargadores, sino a construir un ecosistema alrededor de la recarga.

Según Nelson David Padilla, fundador y CEO, el problema nunca fue únicamente la falta de equipos. “Muchos usuarios tenían dudas sobre dónde cargar, cómo pagar o qué...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com
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