Kia EV2 (eléctrico) en Colombia: precio, autonomía y características

Kia EV2 en Colombia. Foto: Kia

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Exterior del compacto

El Kia EV2 es el vehículo eléctrico más compacto del fabricante coreano en Colombia. El cero emisiones tiene una longitud de 4.060 mm, 1.575 mm de alto, 1.800 de ancho y su distancia entre ejes llega a los 2.565. La distancia al suelo es de 146 mm y sus ruedas son de especificación 205/65 rin 16”.

Autonomía

El compacto de la firma coreana, anunciado por voceros de la marca durante el primer semestre de 2026, llegó al país equipado de una batería de iones de litio de 42,2 kWh. La configuración electrónica del EV2 le permite, según la ficha, una autonomía de hasta 312 kilómetros, según el ciclo WLTP.

Potencia y torque

El Kia EV2 que se vende en Colombia entrega un torque -inmediato, por su tipo de propulsión- de 250 Nm. Su potencia llega a los 145 caballos y cuenta con tres tipos de manejo: Eco, Normal y Sport. El movimiento se genera en el eje delantero (tracción delantera), además incluye levas detrás del volante con las que se puede configurar su nivel de regeneración.

Interior

Dentro de la cabina del Kia EV2 que se vende en Colombia se encuentra un aire acondicionado bizona, elevavidrios con función de un solo toque, tapicería en tela, centro multimedia con pantalla táctil de 12,3”, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, cuatro puertos USB y un sistema de sonido compuesto por seis parlantes.

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Seguridad y precio

El paquete de seguridad presente en el Kia EV2 incluye ABS, MCB, siete bolsas de aire, monitoreo de presión de los neumáticos, asistente de colisión frontal, inmovilizador, asistente de mantenimiento y seguimiento de carril, anclajes Isofix, sensores delanteros y traseros, control crucero inteligente, entre otros.

El Kia EV2 se vende en Colombia en su versión Air desde los COP 90.000.000.