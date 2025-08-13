Kia Tasman es la primera pick-up de la marca: pronto llegará a Colombia

Kia Tasman de prueba en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

El primer vehículo de Kia dentro del segmento de pick-ups en la región lleva el nombre de Tasman. El vehículo fue presentado regionalmente en Chile y próximamente se comercializará en Colombia, dentro de un mercado donde se encuentran referencias como Hilux, de Toyota; Frontier, de Nissan; y Ranger, de Ford.

Vale la pena señalar que recientemente el fabricante coreano anunció su estrategia actualizada Plan S. Entre sus planes se encuentra alcanzar las 4.19 millones de unidades vendidas en 2030 y para lograr ese objetivo aumentarán su oferta en eléctricos, diversificarán sus productos híbridos, venderán un mayor número de utilitarios y, sí, apostarán por lograr las 80.000 unidades anuales vendidas de Tasman.

Según Kia, el desarrollo de la pick-up Tasman incluyó “más de 1.777 pruebas de desarrollo y 18.000 ciclos de evaluación en condiciones extremas en todo el mundo, desde la nieve sueca y la sabana australiana hasta los senderos de América del Norte y los desiertos de Oriente Medio”.

ADN Kia

Ahora bien, la nueva Kia Tasman que recientemente se venderá en Colombia -y que ya se probó en el país, con unidades como la que acompaña este artículo- fue fabricada con el reciente lenguaje de diseño de la marca. Sobresale en su parte delantera la Tiger Face de los coreanos, así como su cuerpo lumínico en tecnología LED.

La primera pick-up de Kia tiene una longitud de 5.41 metros, 1-93 de ancho y una altura de 1.87. Su distancia entre ejes está en los 3.27 metros y su plataforma de carga -de 1.51 m de largo y 1.57 de ancho- ofrece un volumen de carga de 1.173 litros. Su capacidad de carga útil es de 1.145 kg y puede remolcar hasta 3.500 kg.

Dentro de su equipo sobresale la incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, o Adas, entre los que se encuentra la asistencia para evitar colisiones en el punto ciego, el control crucero inteligente y la asistencia de mantenimiento de carril.

Se anunció en dos versiones, aunque aún no se confirman cuales llegaran al país. Son las x-Line y x-Pro, ambas, con tracción en las cuatro ruedas, modos de manejo como Eco, Smart y Sport, así como el diferencial trasero de bloqueo electrónico (e-LD) y el modo X-TREK en la opción de mayor equipo.

Dentro de la cabina, el fabricante coreano dispuso dos pantallas, de 12,3” cada una, que fungen como centro multimedia y panel de instrumentos. Otra, de 5”, controla el clima de la cabina. Para la fabricación de diferentes partes de su equipo se usaron telas de PET reciclado y plásticos de origen biológico.

Las unidades presentadas en Chile funcionan con un motor turbodiésel de 2.2 litros, el cual entrega una potencia de 207 caballos y un torque de hasta 440 Nm. Aún no se conoce el sistema de propulsión de las que llegarán a Colombia.

La nueva Kia Tasman, la primera pick-up de la marca, ya desembarcó regionalmente en Chile. Aún no se conoce su fecha de llegada a Colombia, aunque sería antes de finalizar el 2025.