La razón por la que no se debe dejar estacionado un carro con las llantas giradas

Dejar un carro estacionado suele ser un acto espontáneo, casi automático. Se apaga el motor, se baja del vehículo y listo. Sin embargo, en ese momento hay detalles que muchos pasan por alto y que, aunque no generan consecuencias inmediatas, sí pueden tener implicaciones técnicas con el paso del tiempo. Uno de ellos es la posición de las llantas al momento de parquear, un hábito que parece inofensivo, pero que merece una mirada más cuidadosa.

De acuerdo con Carlos Badillo, asesor experto de Renault, dejar el carro estacionado con las llantas giradas no representa un problema inmediato. Según su experiencia, a corto plazo no debería afectar ni dañar componentes de la suspensión o de la dirección. El punto crítico aparece cuando esta práctica se vuelve repetitiva. Si se convierte en una costumbre, con el tiempo puede favorecer desgastes prematuros en distintos elementos del vehículo.

La razón es sencilla desde el punto de vista mecánico. Tanto la suspensión como la dirección están diseñadas para trabajar y desgastarse de manera uniforme. Cuando el carro permanece estacionado de forma habitual con las llantas giradas, ese equilibrio se pierde. Según Badillo, el desgaste comienza a concentrarse más hacia un lado que hacia el otro, lo que reduce la vida útil de los componentes. No es algo que se note de inmediato, pero a largo plazo puede pasar factura. Eso sí, el experto aclara que, si no es una conducta frecuente, no debería generar daños.

La situación puede complicarse aún más cuando el vehículo queda estacionado en terrenos inclinados, como en una cuesta abajo. En estos casos, explica el experto, el peso del carro se concentra todavía más sobre puntos específicos del sistema de suspensión y dirección. Esa carga adicional favorece un desgaste irregular o anticipado de ciertas piezas, incluso cuando el carro permanece detenido.

Recomendaciones generales para estacionar un carro de forma segura

Con la razón ya clara sobre por qué no es conveniente dejar un carro estacionado con las llantas giradas, Badillo señala que estacionar de forma segura no depende de una única acción puntual, sino de adoptar una serie de hábitos básicos que ayudan a prevenir movimientos involuntarios, incidentes con otros vehículos y situaciones de riesgo, incluso cuando el carro permanece detenido.

Estas son algunas de sus recomendaciones a la hora de estacionar:

Elegir bien el lugar para estacionar es el primer paso

Siempre que sea posible, se debe buscar una superficie estable y bien nivelada, especialmente en zonas urbanas o con alto flujo vehicular.

Asegurar completamente el vehículo antes de bajarse

Accionar el freno de parqueo y, en el caso de los carros con transmisión mecánica, dejar la caja engranada, ayuda a evitar que el vehículo se desplace sin control.

Tener en cuenta las pendientes

En calles inclinadas, aplicar medidas adicionales de seguridad reduce el riesgo de que el carro se ruede o genere una situación peligrosa para otros vehículos o peatones.

Anticiparse a escenarios inesperados

Prever situaciones como una colisión por alcance hace parte de una conducción responsable. Detalles que parecen menores al momento de estacionar pueden marcar una diferencia importante cuando se trata de evitar accidentes o reducir sus consecuencias.

Priorizar siempre la seguridad sobre el desgaste

Aunque algunas prácticas puedan tener efectos mecánicos a muy largo plazo, proteger a las personas y reducir riesgos debe estar por encima de cualquier consideración técnica.

