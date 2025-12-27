¿Las cámaras de fotomultas detectan SOAT, tecnomecánica o circulación en lugares prohibidos?

Si ha estado atento, habrá notado que hay dos tipos de cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad. Foto: Getty Image

La Secretaría Distrital de Movilidad ha instalado cámaras de fotomulta reguladas por la Ley 1843 del 14 de julio de 2017. Estos equipos funcionan las 24 horas y registran las posibles infracciones, que luego son verificadas por un agente de movilidad. Cuando se confirma la falta, el conductor recibe la notificación del comparendo junto con la multa correspondiente.

Si ha estado atento, habrá notado que hay dos tipos de cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad.

Por un lado, las cámaras automáticas se encuentran en las vías principales y su objetivo es controlar la velocidad y asegurarse de que se respete el pico y placa. Eso sí, no detectan revisiones técnico-mecánicas, SOAT ni cuando alguien cruza un semáforo en rojo.

Por otro lado, las cámaras semiautomáticas se instalan sobre algunos semáforos y vigilan situaciones o incidentes en la vía. Pueden imponer comparendos por bloquear la calzada, obstruir cruces peatonales, incumplir pico y placa, no tener revisión tecnomecánica o SOAT, desobedecer las órdenes de tránsito o dejar y recoger pasajeros en lugares no permitidos.

¿Cómo saber si tengo una fotomulta?

Para consultar si un vehículo tiene infracciones pendientes en todo el país, se puede acceder al portal del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), una herramienta en línea de la Federación Nacional de Municipios.

Solo es necesario ingresar el número de documento de identidad o la placa del vehículo en la sección “Estado de Cuenta”. Al hacerlo, la página mostrará el historial de comparendos, multas y acuerdos de pago que estén pendientes.

Infracciones más comunes y cuánto debe pagar si las comete

Las cámaras de fotomulta registran diferentes tipos de infracciones a través de la placa del vehículo. Estos son los valores de las multas vigentes en 2025:

Exceso de velocidad: COP $604.100

Pico y Placa: COP $711.750

SOAT vencido o inexistente: COP $1.423.500

Falta de revisión tecnomecánica: COP $711.750

Cruces en semáforo en rojo: COP $1.207.800

Bloqueo de calzada: COP $604.100

Bloqueo de cruces peatonales: COP $604.100

No acatar señales de tránsito: COP $161.035

Dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos: COP $604.100

